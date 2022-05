Babacar Diagne (Cnra) aux journalistes : "Méfiez-vous de la jungle des sites Internet et des états-majors des partis politiques"

Babacar Diagne appelle les journalistes à plus de prudence

En atelier à Tambacounda avec la Convention des jeunes journalistes reporters du Sénégal, le président du Conseil national de régulation de l'audiovisuel (Cnra) Babacar Diagne, appelle les journalistes de la région orientale à plus de prudence dans le traitement de l'information, face à l'éclatement des réseaux sociaux, en prélude des élections législatives.