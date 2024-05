«Il est temps de…» : un maire Pastef charge Sonko et «Diomaye»

Le maire Pastef de Keur Massar Sud, Mouhamed Bilal Diatta, ne mâche pas ses mots à propos de ses attentes vis-à-vis du gouvernement. « J’ai pris une balle pour le Projet, et j’ai fait plus d’un an de prison à cause de mon engament, rappelle-t-il dans des propos repris par L’AS. Donc, ces sacrifices ne doivent pas être vains. Le gouvernement ne doit pas oublier cet engouement populaire qui les a porté au pouvoir. Il est temps de voir des actes concrets du Projet. »



Précisant avoir consenti « ces sacrifices pour un Sénégal intégré et souverain », l’édile Patriote prévient qu’il n’hésitera pas à en découdre avec le nouveau régime, tenu par ses compagnons de lutte, si « celui-ci n’arrive pas à satisfaire les besoins des Sénégalais »



Mouhamed Bilal Diatta assure qu’il ne souhaite « pas en arriver là avec cette coalition dont [il] fai[t] partie », qu’il garde « beaucoup d’estime pour Ousmane Sonko et le Président Bassirou Diomaye Faye ». Il a tenu à préciser qu’il n’est demandeur d’aucun poste : « Il reste beaucoup de cadres de valeur dans le parti, et au Sénégal, plus méritants que moi. Je ne suis pas venu au Pastef pour me servir. »