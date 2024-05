DNR : Après la Gendarmerie, Diomaye opère un changement à la tête du Renseignement sénégalais

La Délégation générale au Renseignement national (DNR) a un nouveau patron.













Par décret en date du 24 avril 2024, le Président de la République Bassirou Diomaye Faye a, en effet, nommé le Général de division El Hadji Daouda Niang, nouveau délégué général au Renseignement national.













Ambassadeur plénipotentiaire du Sénégal en République de Côte d’Ivoire, le Général Niang remplace à la tête du DNR l’ancien haut-commandant de la Gendarmerie nationale, le Général de corps d’armée (2s) Cheikh Sène.









Créée en 2014 par le décret 2014-940/PR, la DNR regroupe tous les services qui étaient logés dans divers ministères et à la Présidence de la République. Placée sous l’autorité directe du chef de l’État, elle chapeaute la Direction générale du renseignement intérieur (DGRI) et la Direction générale du renseignement extérieur (DGRE).













Selon le décret 2014-940/PR qui fixe ses attributions, « la Délégation générale au Renseignement national, en abrégé la DRN, est un service spécial de renseignement qui a pour mission de collecter, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du territoire national, d’analyser et de diffuser auprès du Président de la République et des autorités de décision concernées, les renseignements relatifs aux menaces contre la sécurité et les intérêts fondamentaux de la Nation ».









Elle est également chargée de «centraliser, de recouper, d’analyser et de transmettre au Président de la République les productions qui lui sont adressées par les autres services de renseignement ».