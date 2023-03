[MEDIA’TEK] Buur Guédé, le roi de l’instantanéité

Ibrahima Sall plus connu sous le sobriquet de Buur Guédé trône sur l’actualité depuis ses débuts en 2021. Le roi de l’info est un titre qu’il a conquis en toute noblesse au fil du temps. Du média froid, au média chaud, le journaliste s’est rapidement fait un nom sur les plateformes digitales.





Les journalistes ont pris rendez-vous devant le domicile de Ousmane Sonko en ce 15 mars pour ne rater aucune information sur le déroulement de cette journée. Le leader du Pastef ne peut point sortir de chez lui car les forces de défense et de sécurité ont barricadé les lieux. En soldat de l’info, Buur Guédé est descendu sur le terrain pour servir le peuple. Le «roi de l’information» a troqué son manteau en fourrure et sa couronne pour un look beaucoup plus décontracté. Habillé d’un Lacoste, d’un jean et des baskets pour accompagner le tout, le gilet estampillé «presse» renseigne à suffisance sur sa profession.





L’homme de médias est venu se poser sous un arbre près d’une clinique sise sous le pont de Mermoz. Il est 14 h. Buur et ses confrères ont dû se disperser, chassés de la cité Keur Gorgui, résidence de Ousmane Sonko à coups de lacrymogènes. Mais il en faut plus pour faire reculer ce soldat de l’information. Après une course au chat et à la souris avec les forces de l’ordre, il s’est replié mais toujours prêt à donner l’info. Une caméra à la main droite et le téléphone de l’autre, ce dernier filme tout en prenant les réactions des intervenants sur son direct. De façon machinale, il commente tout en prenant des images. Inébranlable, la mine sérieuse, quelques gouttes de sueur, qui perlent son front, témoignent du marathon auquel l’homme au teint noir et à la taille moyenne se prête depuis ce matin.





Les réseaux sociaux au service de son peuple





Cette couverture est devenue une banalité pour Buur Guédé. En effet, le journaliste s’est fait un nom par le biais des directs. C’est lors des évènements de mars 2021 que le fondateur de Buur News a vu sa cote monter en flèche. Une aubaine pour le journaliste qui a su tirer profit des nombreux avantages des réseaux sociaux.





C’est sur Facebook que la magie du net va opérer pour la première fois. Ibrahima Sall opte pour Buur Guédé comme pseudonyme. Un surnom en hommage à son nom de famille. «Je l’ai adopté naturellement car lorsque les griots font nos louanges, ils disent : «Sall Ngary Lamtoro Buur Guédé», explique-t-il. Les utilisateurs de Facebook commencent alors à le nommer ainsi et c’est ce surnom qui est resté. Ibrahima Sall a su développer son compte qui est vite devenu une plateforme d’informations. « Les abonnements ont dépassé la barre des 5000 .Je n’avais plus la possibilité d’accepter d’autres amis. Il me fallait maintenant créer une page», fait savoir le journaliste. C’est ainsi que va naître Buur Tv devenu Buur News.





«Buur News est aussi né d’un constat», observe son fondateur. A Vox Populi, Ibrahima Sall couvre des événements à l’intérieur du pays. Mais il a du mal à se connecter avec l’actualité. "Je me suis dit que je vais créer une plateforme pour tous les Sénégalais. Ils pourront ainsi s’informer sans difficulté et avoir une bonne et vraie information», affirme-t-il. En bon roi, Buur se met ainsi au service de son peuple via ses lives !





Du média froid au média chaud





Le «roi de l’information» a écrit les premières lignes de son aventure dans le métier à Vox Populi en 2012. Le diplômé de l’Institut supérieur d’entrepreneuriat et de gestion allie son travail avec des tweets. Lors de la couverture de certains événements, le journaliste fait des publications destinées à ses abonnés. Le but est de donner l’info en temps réel au public car étant dans un média froid. Par la suite, il commence à illustrer les publications par des photos et ensuite par des vidéos par souci de crédibilité.





«Les gens ont envie de voir ce qui se passe en temps réel et nous leur servons cela», déclare-t-il. Avec ce moyen d’information, l’homme de média souligne qu’il y a moins de manipulation. «Il n’y a plus de secret et c’est mieux que d’attendre le lendemain pour lire les journaux», relève le fondateur de Buur News. Cependant ce dernier tient à relativiser. « Le journal papier a été d’un grand apport car j’ai transposé ma formation à Vox Populi dans le digital», avoue-t-il.





Ibrahima Sall combine ainsi son travail au quotidien à Vox Populi et la gestion de sa plateforme d’informations. Mais avec les événements de mars 2021, le trentenaire se rend compte de la difficulté d’allier les deux. «Je me suis donc détaché de Vox Populi pour me concentrer sur Buur News», confie-t-il. Le journaliste gère aujourd’hui un site web, une page et est présent sur les différents réseaux sociaux.





Une ligne éditoriale bien définie





«Informer fidèlement en temps réel», tel est son slogan. Buur Guédé doit sa notoriété à sa communauté. Il pèse près de 291.000 followers sur Facebook, 32.000 abonnés sur Youtube, 9.800 abonnés sur Instagram et 44.000 abonnés sur Tik Tok. Le moindre de ses posts devient vite viral. Internet a pratiquement changé la pratique de son métier. Le journaliste parie sur l’instantanéité tout en proposant une information sans censure. Il a aussi su gagner la confiance de ses abonnés en misant sur la crédibilité des infos fournies.





Le fondateur de Buur News ne mise pas sur toutes les informations. Il a une ligne bien définie. «Je favorise tout le temps les manifestations. Je couvre rarement les séminaires. Je suis tout le temps sur le terrain», renseigne-t-il. Ibrahima Sall estime qu’en tant que journaliste, il doit s’imprégner de tout et tout écrire sans intérêt derrière. «Je voulais amener une rupture », explique-t-il. Et d’ajouter : « Les gens couvraient peu ces genres de manifestations. Il y avait un vide à combler par rapport aux lives et je suis venu donner l’information sans censure».





Les turpitudes d’un passionné





Buur News a longtemps été un défi pour son fondateur. Ce dernier a fait le pari de se détacher d’un poste de salarié pour sa propre affaire. Le sieur ne met pas l’argent en avant mais avoue accompagner des directions, des organisations dans leur communication.





«Ce n’est pas évident mais il y a cette passion qui m’accompagne au quotidien», dit-il avouant les difficultés de travailler avec une équipe réduite. En effet, Buur a longtemps régné en solo. C’est en 2022 qu’il a eu une collaboratrice. Fatou Dione alias Feuz a rejoint Buur News depuis peu. Cependant la jeune femme a su déceler les qualités humaines de son patron. «C’est une personne très drôle, très humaine et qui se soucie de ses reporters», confie la camerawoman. Elle décrit son employeur comme quelqu’un d’honnête et qui donne de bons conseils. «Il participe également à ma formation et m’aide à m’améliorer au quotidien. C’est un journaliste très carré, un professionnel épris d’éthique et de déontologie», reconnaît-elle.





Ibrahima Sall confie avoir tout fait pour acquérir ce statut de professionnel. Il s’est plié en quatre pour avoir quelques sous pour payer sa formation. «Ce n’était pas évident au début car je devais aussi faire face aux critiques et cela m’a forgé», relativise-t-il. Le natif de Keur Madiabel (Kaolack) a débuté avec des études de droit à l’université. Mais sa passion pour le journalisme a été plus forte que tout. Au lycée, il crée un journal d’école dénommé ‘la voix de l’éducation plus’. «J’avais déjà le métier dans le sang », avoue-t-il.





Ibrahima Sall se proclame aujourd'hui roi de l’info et des lives. «Nous avons la primeur sur l’info et misons sur la qualité, la crédibilité et l’instantanéité», dit-il fièrement.





Buur Guédé ambitionne de créer une chaîne de télé digitale pour que chaque sénégalais puisse s’informer. «Nous voulons bâtir un véritable citoyen sénégalais, un citoyen cultivé, bien informé et bien éduqué», déclare-t-il. Un roi au service de son peuple !