(C)OUVERTURE DES MÉDIAS D'ÉTAT : "Le Soleil" donné... en exemple

C'est le journal "Le Témoin" connu et réputé très critique à l'endroit du régime et surtout de ses médias et qu'on ne peut soupçonner de parti pris qui relève, ce vendredi, un fait que nombre de lecteurs ont fini par constater. Dans un article titré : "Le Soleil, coup de chapeau à Yakham", il salue avec des mots forts et justes l'ouverture du quotidien national (jadis verrouillé comme la défunte Pravda soviétique), à toutes les chapelles politique. Une initiative à l'actif, il faut le dire, de son Directeur généra et Directeur de publication, l'ancien Secrétaire d'État à la Communication, Yakham Mbaye. En effet, depuis son arrivée à la tête de cette entreprise, il y a cinq ans, celui qui est pourtant membre du Secrétariat exécutif national (Sen), l'instance dirigeante du parti au pouvoir, l'Alliance pour la République (Apr), surprend par son ouverture.



Tâche noire : sa gestion dictatoriale



D'autant plus que Yakham Mbaye est mis en bonne place par l'opinion au sein de ceux qu'on appelle les faucons du pouvoir. Cette ouverture que les Sénégalais relèvent et saluent, est devenue un marqueur du quotidien national (donc le bien de tous) depuis l'arrivée aux commandes de l'ancien Directeur de Publication des quotidiens "L'Info7", "Le Populaire" avant de fonder "Libération".

Auteur jusqu'ici de l'une des meilleures couvertures de la campagne électorale, avec, au quotidien et au minimum, une quinzaine de pages qui mettent en lumière les activités de toutes formations politiques, la posture de l'organe dirigé par Yakham Mbaye charme les lecteurs, particulièrement les politiques et les hommes de médias.

Et "Le Témoin" ne s'y est pas trompé en commettant, ce vendredi, un article particulièrement élogieux que nous reproduisons in extenso ci-dessous. Reste maintenant à Yakham Mbaye d'en faire autant pour satisfaire à l'interne les revendications des syndicalistes qui jugent sa manière de faire abusive pour ne dire dictatoriale, car, prompt à sévir avec des sanctions abusives.

Introduisant son article, "Le Témoin" précise : "Rappelons-le, «Coup de chapeau» est une célèbre vieille rubrique du «Témoin-Hebdo» créée en 1990 devenu «Témoin-Quotidien». Pour une fois, nous exhumons cette défunte rubrique pour la décerner à M. Yakham Mbaye, Directeur général du quotidien national «Le Soleil»". Ensuite, le journal du doyen Mamadou Oumar Ndiaye indique que "quoi qu’on puisse lui reprocher, Yakham est en passe de réussir là où ses prédécesseurs ont échoué, c’est-à-dire favoriser l’accès équitable des partis de l’opposition aux médias d’État qui sont des services publics. Toujours est-il que dès son arrivée à la tête du quotidien public «Le Soleil», Yakham Mbaye a sonné une rupture voire une «petite» rupture en faisant couvrir les activités politiques des partis de l’opposition. Quitte à leur accorder quelques bonnes lignes dans «Le Soleil» contrairement à la Rts. Et de nombreux lecteurs et observateurs politiques l’ont d’ailleurs constaté. Turbulent communicant averti, Yakham Mbaye a très tôt compris que trop de zèle ne fait que desservir son mentor, le Président Macky Sall. En tout cas, les médias d’État sont appelés à changer de ligne éditoriale et rédactionnelle pour ne pas «disparaitre». À l’ère du numérique marquant l’arrivée massive des réseaux et médias sociaux, les télé-Youtubes et blogs de propagande sont en train de supplanter les télévisions et journaux classiques."

Des vérités absolues auxquelles nous souscrivons.