Défis et perspectives liés au cadre juridique de réforme de la presse : La Convention des jeunes reporters pose le débat

Renforcement de capacité des journalistes de la CJRS

Grâce au soutien de la coopération allemande mise en œuvre par le Giz, en collaboration avec le ministère du Travail, une trentaine de journalistes membres de la Convention des jeunes reporters du Sénégal vont bénéficier d’un renforcement des capacités sur le cadre promotionnel du dialogue social et des négociations collectives dans le secteur de la presse.





Cette formation entre dans le cadre du projet "Ensemble vers la réforme du travail" piloté par Giz/Sénégal.





Ainsi, pour Mouhamadou Dièye, Conseiller technique dudit projet, "les dispositions vont permettre de transmettre les éléments de langage qui peuvent permettre de pouvoir aborder un thème assez complexe et technique de manière beaucoup plus accessible pour les cibles du projet".





Selon Alioune Fall, Chef de la Division des négociations et des relations professionnelles au ministère du Travail, avec le nouveau Code de la presse et la nouvelle convention du secteur, un ensemble d'obligations reposent sur les travailleurs et les employeurs.





‘’Il y a une ambition de dialogue social, de négociations qu'on veut implanter dans le secteur. On note beaucoup de difficultés dans ce secteur. C'est pourquoi il est important d'être encore dans la formation, dans le renforcement des capacités des acteurs, pour que les uns et les autres puissent comprendre la ligne de démarcation des droits et des obligations. Et à partir de là, le travail du ministère devient plus facile, parce que les travailleurs pourront connaître leurs droits et sauront à quoi s'en tenir s'ils rencontrent des difficultés au niveau du secteur", soutient Alioune Fall.





Durant deux jours, les journalistes auront les outils nécessaires pour enclencher un dialogue social et des négociations constructives dans les entreprises. Car pour M. Fall, il est important que "le dialogue social soit une réalité dans les entreprises".





"On accompagne les partenaires à pouvoir se parler souvent. On aborde le travail dans un angle conflictuel, alors que souvent, c'est dans la prévention où c'est très important. Parce qu'un travailleur peut aller réclamer ce qui ne lui revient pas, mais est-ce qu'il sait que cela ne lui appartient pas ? Un employeur peut violer la loi de bonne foi. L'objectif du ministère, c'est d'être moins dans la résolution des conflits que dans la prévention de ces conflits, et cela demande une posture d'anticipation. Mais surtout la capacitation des acteurs qui sont dans le secteur", dit-il.





Ainsi, cette formation de haute qualité vient à son heure, selon Migui Marame Ndiaye, Vice-Président de la Cjrs et responsable de la formation.