Journalisme scientifique : Le colloque du Réseau Théophraste des écoles francophones de formation au journalisme prévu les 26 et 27 mai à Saly

colloque du Réseau Théophraste des écoles francophones de formation au journalisme

Le Centre d’Études des Sciences et Techniques de l’Information (CESTI) accueille, du 26 au 27 mai 2022 à Saly (Sénégal), le colloque international du Réseau Théophraste des écoles francophones de formation au journalisme. Selon un communiqué qui rapporte l’information, des communications scientifiques porteront sur le thème intitulé : « Le nécessaire journalisme scientifique ».





Des chercheurs en Sciences de l’information et de la communication ainsi que des journalistes venant du Maroc, de la Guinée, de la Tunisie, de la Côte d’ivoire, du Bénin, de la France, de la Belgique et du Canada discuteront autour des trois axes du thème, à savoir : quels rôles pour les écoles de journalisme ? Quels rôles pour les Journalistes spécialisés en science et santé (JSSS) dans les débats publics (santé, environnement, climats, etc.) ?, et enfin, l’importance de la crédibilité et de la confiance envers les JSSS.





Face aux crises environnementales et sanitaires, le journalisme spécialisé en science et santé prend « un essor remarquable depuis les années 1990, accordant une place importante dans les médias au changement climatique, au développement des technologies et aux problèmes sanitaires », lit-on dans les colonnes du texte. Lequel signale que « la pandémie de Covid-19 a certes amplifié et renouvelé les échanges entre les journalistes et le monde scientifique et médical, mais plusieurs questions restent en suspens et les rapports sont souvent heurtés en termes de défiance, de déformation des propos, d’enjeux économiques, de conflits d’intérêts et de diffusion d’informations accessibles pour nourrir le débat citoyen ».