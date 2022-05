Kouthia aurait quitté la TFM

L'animateur de Kouthia Show aurait quitté la TFM. C'est du moins ce que rapporte le site Senenews à travers l'exploitation d'un statut WhatsApp. Sur un numéro supposé appartenir à Kouthia, le comédien annoncé avoir présenté sa démission. Et pour cause, un malaise s'est apparemment installé après les propos qu'avait tenus Kouthia à l'endroit de certains prêcheurs.



"Après 10 ans à TFM, chers fans, je suis dans l'obligation de quitter le groupe Futur Média. Je ne suis pas un animateur mais un artiste libre et indépendant et depuis mes propos envers ces soi-disant Oustaz" a-t-il expliqué.



Allant plus loin, Kouthia déclare assumer ses propos tout en soulignant sa fidélité envers la TFM. "Je serai toujours libre et humble mais j'assume mes propos. Je ne suis pas un transhumant médiatique".



S'agissant de son avenir, l'artiste reste convaincu que "le soleil brille pour tout le monde" .

Pour en avoir le cœur net, Seneweb a essayé de joindre le concerné sans succès.