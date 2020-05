MÉDIAS : LANCEMENT DE LA RADIO FM "TRACE" AU SÉNÉGAL

Moins d’un an après le lancement de la chaîne TV sénégalaise «Trace Afrikora», le groupe Trace renforce son offre de médias au Sénégal avec le lancement, ce samedi 23 mai à 12h, sur la fréquence FM 104.3 à Dakar, de la radio musicale FM «Trace» dédiée aux hits sénégalais.Ayant vocation à être disponible sur tout le territoire sénégalais en bande FM, «Trace» diffusera, en complément de sa programmation musicale, des émissions culturelles et des concerts exclusifs. Bilingue, «Trace» propose ses programmes en wolof et en français.