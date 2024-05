Premier voyage hors d'Afrique : un pays d’Asie drague Diomaye Faye

Le Président de la Corée du Sud, Yoon Suk Yeol, a dépêché une mission à Dakar, ce mercredi 1er mai. Celle-ci sera conduite par la vice-ministre des Affaires étrangères, Kang Insun. Elle est chargée de remettre au Président Bassirou Diomaye Faye «une invitation» pour participer au prochain sommet Corée-Afrique, prévu début juin sur le thème : «Le futur que nous voulons bâtir».





La révélation est de l’ambassadeur du Sénégal dans ce pays d'Asie, Abdou Salam Diallo, dans un entretien accordé à Le Soleil. Ce dernier souhaite pour que le nouveau chef de l’État réponde à cette invitation de son homologue sud-coréen. «Je suis parfaitement conscient des contraintes liées à la mise en place de la nouvelle équipe gouvernementale et de l'impérieuse urgence de procéder aux réglages qu'elle implique, mais je n'en demeure pas moins un fervent avocat pour ce voyage qui ferait date dans nos relations bilatérales», plaide le diplomate.





Abdou Salam Diallo de poursuivre : «Ce pays qui voue une réelle estime au Sénégal et qui a tant à offrir et à recevoir de notre continent mérite d'être encouragé par une présence significative de nos chefs d’État. Nous ne faisons pas preuve d’agressivité, au sens positif du terme.»