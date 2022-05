Législatives : le CNRA en tournée de sensibilisation des médias à partir de lundi

Le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA) entame, par Thiès, à partir de lundi, une campagne nationale d’information et de sensibilisation des professionnels des médias sur ’’la couverture des activités électorales’’, a-t-on appris de la structure.



Dans un communiqué transmis à l’APS, l’instance de régulation souligne que ’’les législatives prochaines seront au cœur des échanges initiés par l’institution qui entend renforcer les capacités des cibles mandatées par les éditeurs, sur toute l’étendue du territoire national’’.



Cette activité est organisée en partenariat avec la Convention des jeunes reporters du Sénégal (CJRS), le Conseil pour l’observation des règles d’éthique et de déontologie dans les médias (CORED) et les autorités administratives des circonscriptions devant accueillir les travaux.



Le lancement de la tournée sera présidé à Thiès par le ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop.



Le CNRA indique que ’’tous les acteurs des médias (correspondants ou désignés es qualités) sont concernés par la campagne de sensibilisation qui se déroulera du 9 au 29 mai sous la forme d’ateliers de partage à organiser sur des sites-pôles dans cinq capitales régionales’’.



Il précise que les participants attendus de tous les organes publics et privés de communication sociale (Radio, Télé, Presse Ecrite et en Ligne) seront reçus, suivant un agenda à partager, respectivement à Thiès, Saint-Louis, Ziguinchor, Kaolack et Tambacounda.



Selon le communiqué, la tournée sera bouclée à Dakar par une session consacrée aux radios communautaires.



Le régulateur espère qu’au terme des ateliers, ’’les journalistes et autres acteurs impliqués dans la collecte, le traitement et la diffusion des messages relatifs au processus électoral seront présumés avoir mieux compris les enjeux pour la préservation des valeurs de la démocratie et (contextuellement) la responsabilité des acteurs dans la préservation de la cohésion nationale’’.



Les participants seront sensibilisés sur les missions du CNRA en période électorale, les règles d’éthique et de déontologie qui fondent la profession de journaliste.



Les autorités administratives et organismes de gestions des élections participeront aux activités, indique le communiqué, ajoutant que les dispositions constitutionnelles, législatives et règlementaires applicables aux médias en période électorale ‘’seront largement au menu avec les apports d’experts intra et partenaires du CNRA’’.