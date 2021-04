Leral Tv désormais disponible de Gorée à Madagascar : les enjeux d’une grande avancée

Le moins que l’on ne puisse dire est qu’avec son choix porté sur le satellite EUTELSAT 16A pour étendre ses audiences à l'Afrique subsaharienne, Leral TV vient de noter une très grande avancée. Désormais, au-delà du Sénégal et de la sous-région, la chaine déjà disponible sur les réseaux cablés une nouvelle étape dans son déploiement sur le plan international. Pour comprendre les enjeux de cette grande évolution, d’abord qui est EUTELSAT E16A-H3 Fréquence Down 12603.750. Pol down H. DVB-S2 8PSK-3/4 SR 30MS Service LERAL TV (SID : 101). …?Créé en 1977, Eutelsat Communications est l’un des grands opérateurs mondiaux de satellites de communication. Grâce à sa flotte mondiale de satellites et à ses infrastructures au sol, Eutelsat permet à ses clients des secteurs Vidéo, Données, Services aux gouvernements et Connectivité Fixe et Mobile d’établir des liaisons efficaces à destination de leurs propres clients, où qu’ils se trouvent.A ce jour, le Groupe diffuse près de 10000 chaînes, opérées par les plus grands groupes de télévision, touchant une audience d’un milliard de téléspectateurs équipés pour la réception satellite ou connectés aux réseaux terrestres.b[Basée à Paris, Eutelsat le nouveau partenaire de Leral TV s’appuie sur un réseau mondial de bureaux et de téléports.Selon l’éclairage de Dame Dieng, le Directeur Général du Groupe Leral, les équipes, constituées de mille collaborateurs originaires plus de cinquante, engagés au quotidien à offrir la meilleure qualité de service.Ainsi ce partenariat, confie-t-il est issu d’une analyse des moyens mis à leur disposition pour étendre leurs audiences en Afrique subsaharienne grace à l’expertise du Groupe ACAN de Abdou Khadr Gueye. Après avoir fidélisé 1 060 000 personnes: Leral remercie ses 31 273 nouveaux abonnés ( Mars -Avril ) . Leral brille de mille feux. Il s’illustre de la plus belle des manières. Face à cette situation d’extrême progression vers le sommet, l’initiative a été prise de remercier à nouveau les 31 273 nouvelles personnes qui ont fait confiance à leral, en dehors des 1 060 000 autres personnes déjà fidélisées.Conscient des avancées remarquables enregistrées dans le traitement exclusif des informations de première main, leral Tv se trouve être le mot le plus recherché sur Google.« Le choix porté sur le satellite EUTELSAT 16A découle en toute logique aussi bien de sa couverture de grande puissance que pour sa forte audience. Car EUTELSAT 16A est devenu aujourd’hui une plateforme privilégiée pour la diffusion de contenus en Afrique, en réception directe et à travers les têtes de réseaux terrestres ( PARABOLE 90 Cm. Donc disposant d’une large couverture qui cadre avec nos ambitions d’offrir en temps réel, les infos fiables, larges et variées, et de valoriser le contenu local partout à travers le monde. »Voici les coordonnées Eutelsat E16A-H3 Frequence Down 12603.750 Pol down H DVB-S2 8PSK-3/4 SR 30MS Service LERAL TV (SID : 101)Ainsi donc, doté d'une couverture privilégiée de l'Afrique subsaharienne, le satellite EUTELSAT 16A qui diffuse Leral Tv exploite les ressources de télédiffusion en bande Ku du satellite EUTELSAT 16A, dont la vaste zone de couverture sur l'Afrique s'étend depuis le Sénégal à l'Ouest jusqu'à Madagascar à l'Est du continent, permettant aux fils du Sénégal établis dans la Diaspora de coller à l’actualité du pays et d’ailleursCet éclairage a aussi été une occasion saisie par M. Dame Dieng, pour remercier tous ses partenaires et collaborateurs, qui, demain permettront d’hisser Leral en référence dans le monde audiovisuel.Pour rappel, rien qu’en 2018 Eutelsat, qui a son siège à Paris, employait, avec ses filiales, 780 collaborateurs originaires de 30 pays.