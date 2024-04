RTS : Abibou Mbaye (Red chef au frigo) prévient Diomaye et Pape Alé Niang sur l'erreur à ne pas commettre

Pape Alé Niang a été nommé directeur général de la Radiotélévision nationale, la RTS. Une nomination qui a fait beaucoup parler.







Cependant, Abibou Mbaye, un des rédacteurs en chef mis au frigo, est content de cette arrivée. Mais il a lancé quelques mises en garde aux nouvelles autorités.





"On s’en réjouit à plus d’un titre, car Pape Alé Niang est un journaliste d’investigation qui a payé le plus lourd tribut de sa liberté d’expression, pour avoir été embastillé et est passé par la grève de la faim pour obtenir sa liberté", a déclaré le syndicaliste sur Dakaractu.





Selon Abibou Mbaye, l'erreur que Pape Alé Niang tout comme le président Bassirou Diomaye Faye doivent éviter, c'est d'essayer de faire une télévision pour eux et non pour le peuple sénégalais. "L’heure a maintenant sonné pour que la RTS revienne au peuple sénégalais. Une RTS réconciliée avec le peuple sénégalais, mais non pas une RTS à la 'Diomaye Moy Sonko'. Une RTS qui sera la caisse de résonnance des préoccupations des Sénégalais afin que le gouvernement de Diomaye et Sonko puisse régler les problèmes de la population", a-t-il conseillé.