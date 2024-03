[JOUR-POUR-JOUR] 29 Mars 2012 : Poursuite Du Ballet De Personnalités Chez Le Président Macky Sall (ACTU RETRO)

La Sécurité Se Renforce Pour La Première Dame

Comme son mari, la sécurité de la première dame du Sénégal a été renforcée. Des gardes du corps veillent sur Marieme Faye Sall et l’accompagnent durant tous ses déplacements.

Jacques Diouf Reçu En Audience Par Le Président élu Macky Sall

Le président élu Macky Sall a reçu jeudi l’ancien directeur général de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et...

Audits De La Gestion Du Fils Du Chef De L’etat : Karim Wade Face à Son Honneur

Karim Wade, dont le nom est escorté par d’innombrables scandales, a mille raisons d’accepter de se plier à l’exercice d’audits pour...



Maturité De La Démocratie Sénégalaise

Très nette et obtenue dans le calme, la victoire de M. Macky Sall à la présidentielle sénégalaise le 25 mars (65,80 % des voix contre 34,20 % au chef de...



Audit Du Parc Automobile De L'etat : Quid Des 8x8 De La Présidence Immatriculées Au Nom De Wade ?

Les nouvelles autorités étatiques ont décidé d'opérer un audit du parc automobile de l'Etat. Seulement, il y a à...



Voici Le Communiqué Du Dernier Conseil Des Ministres D’abdoulaye Wade

Le Conseil des Ministres s’est réuni, le jeudi 29 mars 2012 à partir de 11H00, au Palais de la République, sous la…

Parti Democratique Senegalais La Question Du Numéro 2 Agitée ?

Poursuite Du Ballet De Personnalités Chez Le Président Macky Sall



Le ballet de diplomates étrangers accrédités à Dakar, de personnalités politiques sénégalaises et de chefs d'entreprise s'est poursuivi vendredi au...

Sénégal : Alain Juppé Lundi à Dakar Pour L'investiture De Macky Sall

Le chef de la diplomatie française, Alain Juppé, assistera lundi à Dakar à l'investiture du nouveau président sénégalais, Macky Sall, a annoncé vendredi…



Le Sénégal, " Exemple Pour Tout Le Continent Africain", Selon Abdou Diouf



[ Audits ] Abdoulaye Baldé Avoue Et Enfonce : « Il Y A Plus De Dégâts Ailleurs Qu’à L’ Anoci»

«L’Anoci, les gens en parle beaucoup, mais je pense qu’il y a beaucoup plus de dégâts ailleurs qu’à l’Anoci.» C’est la phrase lâchée, hier, par...



Me Ousmane Sèye, Pds: " Me Wade A Dévalorisé La Fonction De Ministre, Banalisé Les Institutions"

Me Ousmane Sèye, membre du Parti démocratique sénégalais (PDS) diagnostique la défaite de son leader Me Abdoulaye Wade au second tour de la..





Le M23 Pour Une " Refondation De L’etat Dans Les Valeurs Républicaines"