Constructions sur la Corniche : Diomaye Faye met la pédale douce

Le Président Bassirou Diomaye Faye a reçu les acteurs du Bâtiment et des travaux publics (BTP). Selon LeQuotidien, qui donne l’information, il a été question, lors de l’audience tenue la semaine dernière, de l’arrêt des chantiers sur plusieurs parties du pays dont la corniche de Dakar.



D’après le quotidien d’information, la délégation composée de « cimentiers et d’entrepreneurs en bâtiment » ont par la suite été reçus par le Premier ministre Ousmane Sonko. A l’occasion, souffle la source, les membres de la délégation ont plaidé pour la levée de la mesure :



« Ils ont fait valoir qu’en dehors du préjudice subi par ceux qui ont emprunté des millions pour faire leurs constructions, il y avait aussi une autre bombe qui se préparait au Port autonome de Dakar (PAD), avec des cargaisons de fer à béton commandées ou de carreaux et autres céramiques, qui ne pouvaient plus être dédouanées, et qui risquaient d’encombrer le PAD », avance le journal.



Autre enjeu, relève celui-ci : « Plus grave encore, l’arrêt des travaux va entraîner la mise en chômage technique de nombreux ouvriers et journaliers qui vivent des travaux effectués au jour le jour sur les différents chantiers. Il s’agit de maçons, apprentis, ferrailleurs, carreleurs et plombiers qui, pour la plupart, sont payés à la tâche. »



A ce propos, glisse le LeQuotidien, l’un des entrepreneurs a confié qu’il utilisait pour ses deux chantiers pas moins de 500 ouvriers. Et, estime-t-il, « environ 150 000 travailleurs pourraient être affectés » par l’arrêt des travaux.



Mais, l’interlocuteur du journal du groupe Avenir Communication ne cache pas sa joie, annonçant que les autorités de l’État « l’ont appelé pour lui dire qu’il pouvait reprendre ses chantiers après demain jeudi ».



A en croire LeQuotidien, il n’est pas le seul à avoir retrouvé le sourire.