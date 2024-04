Attributions du ministre de la Santé et de l'Action sociale : Bassirou Diomaye Faye délimite le champ d'action d’Ibrahima Sy

Le décret relatif aux attributions du ministre de la Santé et de l'Action sociale est signé par le chef de l’Etat est rendu public. Il abroge celui attribué aux ministres sortants. Cela en toute conformité avec la répartition des services de l'Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les ministères,











En effet, selon le décret signé par Bassirou Diomaye Faye, le nouveau ministre de la Santé et de l’Action sociale, sous l'autorité du Premier ministre, doit préparer et mettre en œuvre la politique définie par le chef de l'Etat dans le domaine de la santé, de la prévention, de l'hygiène et de l'action sociale.













Autrement dit, le ministre Ibrahima Sy est chargé de rendre les soins de santé accessibles à tous les Sénégalais, qu'ils vivent en zone urbaine, péri-urbaine ou rurale. Sur le même volet, il doit encourager la formation de médecins, des sage-femmes, des infirmiers et des autres personnels médicaux et favoriser leur implantation équitable dans les zones qui en sont le plus dépourvues et veiller à l'approvisionnement en médicaments et à la couverture des besoins sanitaires de la population. Il assure la tutelle des établissements publics de santé et veille à leur dotation en personnels généralistes et spécialisés ainsi qu'en plateaux techniques de qualité.









Toujours dans ses attributions, il est chargé de préparer et d'appliquer la législation et la réglementation relatives aux professions médicales, paramédicales et pharmaceutiques, prend les mesures requises pour la pratique de la prévention médicale dans tous les établissements de santé et son inscription dans les curricula de l'enseignement scolaire, veille à une bonne intégration de la problématique environnementale dans la gestion des systèmes sanitaires.













Il revient également au ministre de la Santé et de l’Action sociale de lutter activement contre la mortalité maternelle et infantile, avec pour objectif d'aligner le Sénégal sur les meilleurs standards régionaux et mondiaux en la matière, organiser la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles à travers des programmes spécifiques, avec un accent particulier pour le paludisme, le sida, le diabète et la tuberculose.













S’y ajoute qu’il doit faciliter la mise en place de programmes élargis de vaccination couvrant efficacement l'ensemble des cibles, porter une attention particulière à la protection de la santé des femmes, des enfants, des travailleurs et des personnes âgées ou handicapées. En relation avec le ministère en charge des Sports, le ministère de la Santé doit encourager la pratique du sport comme moyen de prévention contre les maladies.









Pour ce qui concerne l’action sociale, il apporte une assistance aux malades chroniques et aux groupes vulnérables.













A cet effet, il contribue aux efforts de mise en place d'une couverture médicale universelle.