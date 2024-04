[ Décret] Bassirou Diomaye Faye dévoile les attributions du Ministre de l'Economie

Après celui du ministre de l'urbanisme, le décret portant sur les attributions du Ministre de l'Economie et du Plan et de la Coopération a été publié. Le document officiel a été signé par le président de la République Bassirou Diomaye Faye et le premier ministre Ousmane Sonko. Seneweb vous livre les détails.











"LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,





VU la Constitution;





VU le décret n° 2024-921 du 02 avril 2024 portant nomination du Premier Ministre;





VU le décret n° 2024-939 du 05 avril 2024 portant nomination des ministres et secrétaires d'Etat et fixant la composition du Gouvernement;





VU le décret n° 2024-940 du 05 avril 2024 portant répartition des services de l'Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les ministères,





DECRETE:





Article premier. Sous l'autorité du Premier du Ministre, le Ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération est chargé de préparer et d'appliquer la politique définie par le Chef de l'Etat en matière économique et financière, de planification du développement, de population, de statistiques et de coopération.





Dans le domaine économique et financier:





Il est associé aux négociations auprès du FMI et de la Banque Mondiale et représente l'Etat auprès des institutions financières internationales notamment, la Banque Africaine de Développement, la Banque Islamique de Développement et la Banque Arabe pour le Développement Economique de l'Afrique.





Il est associé aux négociations commerciales Internationales conduites par le Ministre chargé du Commerce. Il participe aux commissions mixtes.





Conjointement avec le Ministre de la Justice, Garde de Sceaux, il représente l'Etat dans les réunions internationales de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique de Droit des Affaires (OHADA).





Il participe à la préparation et à l'exécution de la législation et de la réglementation dans les





domaines suivants: monnaie, crédit, assurances et secteur financier décentralisé, en liaison avec le Ministre chargé des Finances et le Ministre chargé du Commerce.





Dans le domaine de la planification:





Il élabore des réflexions prospectives et des visions à long terme.





Il prépare les documents de planification, en dirige les études préparatoires et s'assure de sa cohérence avec les plans territoriaux.









Il coordonne l'élaboration des politiques sectorielles en relation avec les ministères techniques.





Il veille au suivi de l'exécution du Plan et des politiques sectorielles.





Il coordonne l'élaboration des stratégies nationales de développement et veille à la mise en œuvre et au suivi des Objectifs de Développement Durable (ODD).





Il élabore les programmes pluriannuels d'investissements.





Il appuie l'élaboration des documents de planification territoriale et assure le suivi des programmes et projets d'investissements territoriaux de l'Etat.





Il veille à l'établissement et au maintien d'un cadre macroéconomique cohérent et favorable à la croissance économique.





Il assure la surveillance de la conjoncture économique.





Il met en œuvre la politique d'intégration régionale économique, financière et monétaire.





Il assure la veille stratégique sur toute question d'intérêt national liée à la planification et au développement.





Il participe à la préparation, aux négociations et au suivi des programmes économiques et financiers avec les institutions de coopération internationale, en relation avec le ministère chargé des finances.





Au titre de la population:





Il conduit les études et analyses sur l'évolution démographique et son impact sur les besoins d'investissements sectoriels, ainsi que sur la problématique du dividende démographique.





Au titre de la statistique:





Il coordonne la production statistique, veille à sa qualité et à sa diffusion.





Il veille à la cohérence et au bon fonctionnement du système statistique national. A cet effet, il assure la tutelle de l'Agence nationale de la Statistique et de la Démographie.





Au titre de la coopération internationale:





Il est chargé de rechercher les ressources extérieures pour le financement des programmes de développement, en rapport avec le ministère en charge des finances, le ministère en charge des affaires étrangères et les ministères sectoriels concernés.





Il est chargé de suivre l'exécution des conventions et accords de financement relatifs aux projets et programmes.





Il prépare et conduit, en collaboration avec les structures concernées les programmes de promotion des investissements privés.





Il promeut en concertation avec les structures concernées le développement du secteur privé et des investissements productifs générateurs d'emplois.





Il présente toutes les requêtes de financement émanant des autres départements ministériels ainsi que les conventions à signer à la validation du Président de la République.





Dans la gestion du secteur financier:





Il est associé, en relation avec le Ministre chargé des finances, à l'élaboration et à l'application des législations et des réglementations sur le secteur financier.





Dans le domaine de l'Attractivité, de la Compétitivité et de la Promotion des Investissements: Il assure la coordination de toutes administrations et structures autonomes concernées.





Article 2.- Le décret n° 2024-731 du 14 mars 2024 relatif aux attributions du Ministre, de l'Economie, des Finances et du Plan est abrogé.





Article 3.- Le Premier Ministre et le Ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel" lit-on dans le document officiel signé respectivement par le président de la République et son premier ministre.