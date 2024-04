Investissement et entrepreneuriat : Le gouverneur de Thiès a inauguré la Plateforme d’investissement Centre-Ouest

Le gouverneur de Thiès, Oumar Mamadou Baldé, a procédé à l'inauguration de la Plateforme d’investissement Centre-Iuest qui polarise les régions de Thiès et de Diourbel.





"Cet outil entre dans le cadre du déploiement des services publics dans les différents espaces écogéographiques du Sénégal pour contribuer à la territorialisation de l’action publique afin de mieux valoriser et développer les potentialités naturelles et locales de ces zones. La plateforme est un guichet unique fédérateur, car elle abrite l’essentiel des acteurs de l’écosystème de l’investissement et de l’entrepreneuriat. C’est d’abord un service de proximité qui permet à l’usager, entreprise et/ou investisseur d’accomplir des formalités d’entreprise pour disposer de son registre de commerce, son NINEA. C’est en même temps un lieu d’accompagnement des investisseurs pour bénéficier de l’encadrement des structures d’appui pour la promotion et le développement d’un secteur privé local fort", a expliqué le gouverneur.





Selon Abdoulaye Baldé, directeur général de l’APIX.SA, cette plateforme d’investissement, installée dans une zone à fort potentiel d’activités économiques portée essentiellement par les secteurs touristiques, horticoles, industriels, miniers et de services, aura principalement pour rôle d’accompagner et de soutenir la dynamique d’investissement portée par les entreprises du secteur privé local, levier fondamental du développement économique de notre pays".





Il s'agira de créer un lieu de "synergie de l’action publique pour disposer des conseils de qualité et des financements adéquats en plus d’abriter le cadre de dialogue public-privé pour améliorer l’environnement local des affaires et faire le marketing des territoires. À cet effet, les plateformes d’investissement et les zones économiques spéciales développées par APIX-SA sont de puissants leviers de modernisation de l’économie et de transformation de l’écosystème de production. Ces outils permettent le développement des investissements qui accélèrent l’industrialisation et la formalisation de l’appareil productif en introduisant des innovations dans l’accompagnement de l’entreprise et en réduisant les coûts de transactions, facteurs clés de la compétitivité de notre économie", explique le gouverneur.





Désormais, grâce à la plateforme, les entrepreneurs, notamment les jeunes et les femmes, vont bénéficier d’un environnement local des affaires de rang mondial afin de développer leurs idées de projet et des emplois indépendants.