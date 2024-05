Le PDS propose l’instauration d’une taxe foncière

Pour la première fois depuis la Présidentielle, le Parti démocratique sénégalais (PDS) a fait face à la presse. Le parti de l’ancien président Abdoulaye Wade, qui avait soutenu le candidat Bassirou Diomaye Faye, a applaudi après les mesures prises par le nouveau régime suspendant les transactions et travaux sur le foncier dans quelques zones, notamment dans les régions de Dakar et de Thiès.



Le parti libéral dit espérer « que cette décision sera accompagnée d'une réforme qui accélérera le programme 'Une famille, un toit' et abordera, pour y remédier de façon structurelle, les questions d'assainissement et des inondations récurrentes qui plongent régulièrement des millions de Sénégalais dans le désarroi ». Pour le PDS, « il est fondamental de mettre fin à la gabegie et aux braderies foncières qui sont en partie à l'origine de ces problèmes ».



Ainsi, les partisans de Maitre Abdoulaye Wade suggèrent « l'instauration immédiate d'une taxe foncière spéciale rétroactive sur le patrimoine foncier bradé et cédé par l'État au cours des dix dernières années ». « Cette taxe, qui pourrait, expliquent-ils, être fixée à 25 % du prix de cession par mètre carré réévalué à la valeur de marché actuel, devrait permettre à l'État de générer des revenus exceptionnels importants pour financer notamment la lutte contre les inondations et la construction de logements sociaux ».



Par ailleurs, reconnaissant que « le gouvernement actuel hérite d'une situation économique et sociale difficile, caractérisée par une croissance en baisse, un endettement croissant et un coût de la vie en hausse », le PDS invite le nouveau régime à « s'attaquer de manière pragmatique à ces défis pour améliorer le niveau de vie et le pouvoir d'achat des Sénégalaises et des Sénégalais » en prenant « des mesures urgentes ».