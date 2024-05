Mairie de Sandiara : «Serigne Guèye Diop n’a pas encore démissionné»

Serigne Guèye Diop est le ministre de l’Industrie et du Commerce du gouvernement Ousmane Sonko. Jusqu’à sa nomination, il était maire de Sandiara. Quelques jours seulement après que le chef du gouvernement a demandé aux ministres arborant les deux casquettes de démissionner de leur poste de maire, dans un délai d’un mois, il a déclaré avoir rendu le tablier.



Jusque-là, Serigne Guèye Diop passait donc pour le premier des membres du gouvernement concernés à avoir respecté la directive du Premier ministre. Mais d’après un conseiller municipal de sa commune, qui a requis l’anonymat, sa démission n’est pas effective. «Cela n’a été qu’une théorie», recadre la source qui s’est confiée à Le Quotidien.



Cette dernière rappelle que Serigne Guèye Diop a annoncé sa démission juste devant ses militants, lors d’un ndogou auquel il les avait conviés après sa nomination comme ministre de l’Industrie et du Commerce. «Nous réitérons notre appel au Président Bassirou Diomaye Faye et à son Premier ministre, Ousmane Sonko, pour leur dire que le maire Dr Serigne Guèye Diop n’a pas encore démissionné de son poste de maire de la commune de Sandiara», pointe l’informateur du journal du groupe Avenir communication.



Conséquence de cette situation : le fonctionnement de la commune de Sandiara est entravé, selon la source de Le Quotidien. Qui révèle que le budget 2024 n’est pas voté, les employés municipaux sont sans salaires depuis quatre mois, les étudiants originaires de la localité n’ont pas encore touché la subvention de 12 millions de francs CFA que leur versait le maire annuellement. «Même le recouvrement des municipales est à la baisse. Nous vivons une situation catastrophique», s’alarme l’informateur.