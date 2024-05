Palais : Le Président Bassirou Diomaye Faye a rencontré une ancienne ministre de Macky Sall

Avant de s'envoler pour la Côte d'Ivoire, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a accordé une audience à une ancienne ministre de Macky Sall. Il s'agit d'Oulimata Sarr.







Elle a été reçue en tant que présidente du Comité National de l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE). Sous la présidence de Macky Sall, elle fut ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération avant d'être nommée à l'ITIE, en février, quelques semaines avant la Présidentielle.





"L’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE) a pour objectif de renforcer la bonne gouvernance des ressources naturelles du Sénégal en mettant à la disposition du public, toutes informations relatives aux versements effectués par les sociétés minières, pétrolières et gazières. En tant qu'institution, l'ITIE dépend directement de la Présidence de la République. Lors de notre audience, nous avons recueilli les orientations du Président Bassirou Diomaye Faye. A travers la divulgation de l’information financière, la norme ITIE permet d'accroître la transparence et la redevabilité dans l’utilisation et la distribution des revenus du secteur extractif en vue de lutter contre la corruption. Le Sénégal fera l'objet d'une nouvelle évaluation de EITIorg en Janvier 2025", a écrit l'ancienne Directrice régionale de l'ONU Femmes.