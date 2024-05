Célébration de la tabaski : Les musulmans ont 1 mois et 10 jours pour se préparer

Ce Mercredi 08 Mai 2024, la Commission Nationale de concertation sur le Croissant Lunaire s'est réunie à la RTS pour scruter le croissant lunaire.





Il résulte que le croissant lunaire n'a été aperçu dans aucune localité du pays.