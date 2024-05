Affaire Mbour 4 - Babacar Diop : « Ce que Diomaye Faye m’a dit »

Mbour 4 a toujours été une affaire préoccupante pour le président Bassirou Faye. C’est ce qu'a fait savoir le maire de Thiès Babacar Diop qui nous raconte sa discussion avec Diomaye lorsqu’il était en prison.





« Après mon émission dans une télévision de la place, un proche de Bassirou m’a appelé, répondant au nom d'Ousmane Bal, qui m’informe que Diomaye voulait me parler. Par suite, nous avons échangé deux fois par téléphone sur Mbour 4. Il a salué ma position en me disant que le scandale est plus grave. En tant qu’inspecteur des domaines , il en savait mieux, il en savait plus», explique l’édile de Thiès.





« Il a tenu pour que je lui rende visite. C’est lorsque je suis allé au Cap Manuel pour échanger avec (le prisonnier Bassirou) à l’époque, j’ai trouver un homme très informé, mais surtout très précis sur les chiffres et les sociétés. En me disant : vérifie pour telle société. Il avait pris l’engagement qu’une fois élu, de clarifier, de corriger, de faire de telle sorte que les populations de Thiès soient les premières bénéficiaires de Mbour 4 ».