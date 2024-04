Bank of Africa Sénégal : Croissance soutenue et rendement du dividende en hausse

Ce vendredi 19 avril, la Bank of Africa (BOA) a dévoilé les résultats financiers de ses six filiales cotées à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) pour l'exercice clos le 31 décembre 2023. La filiale sénégalaise, dirigée par Sadio Cissé, reste sur une bonne dynamique par rapport à l'année précédente.





Malgré un contexte économique et politique complexe en 2023, le groupe BOA a su maintenir une dynamique positive de ses performances. En 2023, l’institution financière a navigué dans un environnement économique et politique difficile dans la sous-région. La croissance économique de l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) a ralenti, passant de 5,7% en 2022 à 4,9% en moyenne. De plus, les pays de la région ont affiché une dette stable mais élevée, avec une forte exposition de la dette extérieure dépassant 60% pour la plupart des pays.





Hausse des rendements des bons du trésor et instabilité politique : un double défi pour les banques de la CEDEAO en 2023





Les mesures adoptées par la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) et les États membres pour contrer l'inflation ont eu un impact multiple sur les banques. Les rendements des bons du trésor ont augmenté de plus de 400 points de base en un an, entraînant une hausse du coût de la ressource et une baisse du niveau de satisfaction des besoins en liquidité. Sur le plan politique, le Niger a été placé sous embargo par la CEDEAO au second semestre 2023 en réponse au coup d'État de juillet 2023, entraînant la dégradation de la note souveraine du pays. Trois pays de la CEDEAO sont actuellement sous régime de transition : le Niger, le Burkina Faso et le Mali.





Performances globales du groupe BOA « satisfaisantes »





Malgré ce contexte difficile, les filiales de BOA, cotées à la BRVM, ont enregistré une progression de 5,1% de leurs encours de crédits, atteignant 2 348 milliards de francs CFA. Cette croissance s'est accompagnée d'une amélioration du coût du risque, qui est passé à 0,9% des encours moyens de crédits en 2023 contre 1,0% en 2022. La masse bénéficiaire cumulée des six filiales a atteint 110 milliards de francs CFA en 2023, en hausse notable de 18%.





Augmentation de 16% des dossiers PME et part de marché en crédits en hausse





Au Sénégal, la BOA a maintenu une part de marché stable en dépôts à 6,4%. Une donnée qui a permis de maintenir une croissance en ligne avec le secteur financier. Plus notablement, la banque a enregistré une hausse importante des crédits, avec une part de marché augmentant à 5,4%, en hausse de 0,1 point. Cette performance a été soutenue par un effort ciblé sur la diversification vers les PME et les particuliers, illustré par une progression de 16% du nombre de dossiers PME par rapport à l'année précédente. De plus, les volumes de trade ont connu une augmentation constante, avec une hausse de 13% en 2023, suivie d'une croissance de 6% en 2022. La digitalisation a également été un facteur clé de cette croissance, stimulée par l'introduction du Wallet en début d'année.





Résultat Net en Hausse de 9,2% malgré des charges « exceptionnelles »





Sur le plan financier, la BOA Sénégal a enregistré une marge bancaire en progression de 12,5%, soutenue par de meilleurs rendements des crédits et une réorientation stratégique du portefeuille vers les PME et les particuliers. Les commissions ont également contribué à cette croissance, avec une augmentation de 11,6%, principalement portée par les commissions sur opérations et les opérations de change. Le Produit Net Bancaire (PNB) a augmenté de 12,2% pour atteindre 45 milliards de francs CFA, et le Résultat Brut d'Exploitation (RBE) a progressé de 0,8% à 15,6 milliards de francs CFA. Le résultat net a également affiché une croissance solide de 9,2%, atteignant 17 milliards de francs CFA, malgré une augmentation des charges due à un événement exceptionnel.





Un rendement du dividende en hausse de 60% en 2023





Au niveau boursier, la performance du titre de BOA Sénégal en 2023 a été remarquable, corrigeant la faible performance de l'année précédente. Avec un P/E de 4,5x, le titre reste néanmoins en-deçà du marché, mais le rendement du dividende est élevé à 10,4%. L'Assemblée générale ordinaire du 18 avril 2024 a voté un dividende de 8 milliards de francs CFA, en augmentation de 60%, payable après accord des autorités de supervision.