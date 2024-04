DakarNave: Les travailleurs des chantiers navals satisfaits des décisions annoncées par l’État

Hier, le Chef de l’Etat a demandé au Ministre des Pêches et des Infrastructures Maritimes et Portuaires de faire le point sur le dossier de la concession des chantiers navals de DakarNave, l’évaluation de ses activités et des mesures prises par l’Etat avant la fin de la concession prévue en juin 2024, l’édification du Port multifonction de Ndayane avec DPWorld et de procéder à la revue de tous les projets et contrats dans le secteur maritime et portuaire. En ce sens, Bassirou Diomaye Faye prévoit l’organisation de la tenue d’un conseil interministériel spécial sur les infrastructures maritimes et portuaires.













«Le bureau national du Syndicat Autonome des Travailleurs des chantiers navals du Sénégal (Satnav) mesure l’importance des décisions annoncées par le Président de la République en Conseil des Ministres du Mercredi 17 avril 2024 relatives au dossier de la concession des chantiers navals de Dakarnave, pour une évaluation des activités et des mesures à prendre par l’Etat avant la fin de la concession prévue en juin 2024. La nécessité de faire l’état des lieux des chantiers navals des activités de l’exploitation à la gestion du patrimoine nous paraisse indispensable, c’est un acte significatif qui cadre parfaitement avec les principes de transparence et de bonne gouvernance », a-t-on déclaré dans un communiqué de presse signé par le Secrétaire général, Abass Fall, ce jeudi 18 avril.





















De plus, ajoute-t-on, la suspension du contrat de concession des chantiers navals de Dakar attribué illégalement au groupe DAKARNAVAL/OZATA SHIPYARD restaure la confiance au sein de l’administration publique.













A cet effet, les travailleurs de Dakarnave disent se retrouver en parfaite cohérence avec cette démarche de rupture et d’innovation qui met en avant les intérêts supérieurs de la nation.













«Les attentes des travailleurs et des cadres de Dakarnave vis-à-vis des nouvelles autorités n’ont pas été vaines bien au contraire elles sont bien prises en compte dans le processus en cours annoncé par le Président de la république.





Pour ce faire, il faudra ensemble définir une bonne période de transition pour un appel d’offre transparent et inclusif où les intérêts de toutes les parties prenantes seront pris en compte y compris ceux des travailleurs », expliquent les membres du Satnav.