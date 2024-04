Litige Foncier à Fandène : Le maire Augustin Tine accusé ‘’d’annuler un lotissement’’ qu’il avait validé alors qu’il était conseiller

Les membres du collectif «Sama Terrain» ont lancé un cri du cœur ce dimanche 21 avril 2024, à Thiès, au cours d’un point de presse. Ils alertent sur le différend qui les oppose avec le maire de Fandène, Dr Augustin Tine.



Si l’on se fie à ce collectif, du temps du Président du Conseil Rural, Pape Saliou Mbaye et avec l’Acte 2 de la Décentralisation, des parcelles à usage d’habitation leur seraient attribuées après une délibération du Conseil Rural où siégeait pourtant Augustin Tine en qualité de conseiller.



« Naturellement Monsieur Tine ne peut pas occulter l’existence des procès-verbaux de délibération du Conseil rural de l’époque. Le maire Augustin Tine n’ignore pas non plus que l’autorité administrative exerce un contrôle de légalité à posteriori sur les actes posés par les collectivités territoriales », a convoqué le coordonnateur du collectif « Sama Terrain », Maciré Fall qui a relevé que le principe de la continuité de l’Etat s’étend aux collectivités territoriales.



« Le géomètre engagé par le PCR sortant pour les travaux de lotissement, a rencontré le maire Augustin Tine dès son élection à la tête de la mairie de Fandène pour lui signifier l’existence du démarrage du lotissement de Keur Massamba Guèye 2 A. Il a été rappelé au Maire que les actes administratifs ont été signés par son prédécesseur Pape Saliou Mbaye et approuvés par le sous-préfet », a ajouté le coordonnateur du collectif.



Bref, le collectif ne comprend pas la remise en cause de ce lotissement de plus de 700 parcelles.



« Nous sommes au courant, qu’il y a plus d’une décennie, Monsieur Augustin Tine a ordonné un lotissement sur ce même site qui a déjà fait l’objet d’une attribution. Le lotissement initial de Keur Massamba Guèye 2 A, initié par le PCR sortant Pape Saliou Mbaye devient alors Kaïré Djander avec l’actuel maire de Fandène au grand dam des premiers bénéficiaires dont les actes administratifs régulièrement établis sont enregistrés sur les registres de la sous-préfecture de Keur Moussa ».