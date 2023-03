Médina Baye : la grosse bourde de Dr Abdourahmane Diouf devant le khalife

En s’attaquant au Président Macky Sall devant le khalife de Médina Baye, Cheikh Mahi Ibrahima Niass, Dr Abdourahmane Diouf s’est attiré les foudres de la famille du guide religieux. «Que Macky Sall arrête de nous persécuter. Que Macky Sall arrête d’essayer de nous faire peur, a martelé le leader de Awalé dans des propos tenus lors d’une tournée à Kaolack et rapportés par Les Échos. Que Macky Sall arrête d’humilier son opposition. Je le dis avec respect.»



Abdourahmane Diouf a poursuivi son réquisitoire : «Mais il faut savoir que la paix et la stabilité du pays ne dépendent que de lui. Mais il n’a cessé de dire non aux religieux comme vous qui n’ont cessé de lui demander d’éviter d’aller vers la confrontation. Pourtant je sais que Macky Sall est votre copain.»



D’après Les Échos, ces propos ont suscité l’ire de Médina Baye (voir la vidéo). Le journal rapporte, en effet, que le frère du khalife, Cheikh Abdoul Malick Ibrahima Niass, a rappelé les politiciens à l’ordre hier face à la presse. Il leur a demandé d’«éviter d’essayer d’orienter une prise de parole du khalife».



«Ils n’en sont pas capables, a-t-il martelé. Même le Président Macky Sall en est incapable, heureusement pour lui qu’il ne l’a jamais essayé. S’ils ont des problèmes politiques, qu’ils aillent les régler dans le champ politique ou au tribunal, mais nous n’accepterons plus que des politiciens viennent parler de telles choses devant le khalife. Personne ne peut dicter au khalife ce qu’il doit dire et il ne sera plus jamais permis à quiconque de tenir certains propos qu’il ne saurait tenir devant un autre khalife. C’est la dernière fois.»