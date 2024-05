Ndiaffate : Les populations réclament leurs terres

Les populations de la commune de Ndiaffate ont fait face à la presse, hier, pour manifester leur courroux. Vêtues de couleur rouge, les populations sont très en colère contre le maire. Près de 3000 habitants se voient dépossédés de plus de 158 hectares de terres cultivables. En plus de cette situation, le problème de lotissement suscite également la frustration des résidents, qui dénoncent fermement les autorités locales et administratives. Le porte-parole du JOur, Leyti Sene précise que le maire Aissatou Ndiaye veut récupérer leurs terres sans consentement. Il précise qu'elles n'ont que leurs terres pour cultiver et que le projet de lotissements de 158 ha est déjà initié par le maire sans même les informer.