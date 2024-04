Ngodiba: Des échauffourées entre jeunes et gendarmes

Cet après-midi, des échauffourées ont éclaté entre les jeunes de la localité de Ngodiba (département de Kaffrine) et des gendarmes, à la suite de la saisine de Flexeau sur les compteurs des habitations où des factures impayées ont été constatées.





Une équipe du délégataire de service public de Flexeau, chargé de l’eau potable en milieu rural, voulait procéder à la fermeture des branchements dans les maisons identifiées. Ce qui a eu le don d’irriter le courroux des jeunes de Ngodiba qui sont sortis dans la rue et ont attaqué la délégation de Flexeau et les gendarmes qui les accompagnaient dans leur mission à coups de pierres. Les pandores ont alors répliqué avec des grenades lacrymogènes.





Pour rappel, le directeur général de l’Office des forages ruraux (Ofor), Hamade Ndiaye, a réceptionné, le 5 février 2024, à Ngodiba, un village de la commune de Kahi, un forage d’un coût de 70 millions de francs CFA. L’ouvrage, d’une capacité de 116 m3/h, devait faciliter l’approvisionnement des populations en eau et combler le déficit en eau.





Cependant, avant l’érection de cet ouvrage, la tension était déjà palpable entre les jeunes de Ngodiba et les gendarmes. Plusieurs fois, des échauffourées avaient éclaté entre eux, car certains abonnés refusaient de payer les factures d’eau chères à leurs yeux et ont dénoncé le faible approvisionnement en eau et la mauvaise gestion de Flexeau dans leur localité.





Alors que ces factures sont chiffrées à plusieurs millions, les habitants refusent toujours de payer sous prétexte que le prix du mètre cube est très cher.