Ribot Escale: Une usine de transformation arachidière bientôt installée

Kaffrine est l’une des rares régions du Sénégal ne disposant pas d’usines. Dans ce cadre et en perspective de la mise en œuvre du partenariat entre la commune de Ribot Escale et Aquilae Invest facilité par le Raddel (Réseau des Acteurs de la Décentralisation du Développement Locale), le maire de la commune de Ribot Escale a rencontré ce samedi la société Aquilae Invest dans le but de discuter de l’installation d’une usine de transformation d’arachide.





À cet effet, la mairie va aménager 10 hectares pour la mise en place de l’usine.





Madiama Seck, maire de la commune de Ribot Escale par ailleurs deuxième vice -président de Raddel et Président de l’association des maires du département de Koungheul, remercie le partenaire pour l’initiative.









Pour sa part, Maguette Sène, président du réseau des acteurs de la décentralisation de développement Local (Raddel), souligne que le réseau est mis en place pour un partage d’expérience et de social.









Selon lui, la commune de Ribot Escale étant au cœur du bassin arachidier va bénéficier d’une usine de transformation pour le bonheur des populations. Dès lors, il souhaite plein succès au projet.









Charles Ndiaye, représentant du partenaire Aquilae Invest indique que le projet est une spécialité qui met en place des zones industrielles qui sont en fonction de la ressource naturelle. L’objectif est de permettre aux travailleurs de pouvoir transformer sur place avec l’utilisation des usines. Cela permettra de réduire l’émigration clandestine en créant des emplois, rassure le partenaire.