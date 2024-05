Thiès : Bras de fer entre Sn-Hlm et acquéreurs du TF 7530

« Assistance et justice». Tel est le cri du cœur des quartiers, Silmang, Keur Massamba Guèye Peulh, Cité Diamalaye, Keur Dago et « Arrêt 10-Tatat » de Thiès. Les habitants sollicitent l’intervention des nouvelles autorités. Regroupées au sein d’un collectif, des victimes estiment que l’intervention de la Direction de Surveillance et de l’Occupation des Sols est illégale. Le collectif a organisé une conférence de presse.





« Depuis l'avènement du nouveau pouvoir, la Sn-Hlm de Thiès, à travers son directeur régional, Monsieur Ibrahima Diop, cherche à se victimiser en alléguant que des terrains qui sont à Silmang, Keur Dago, ‘’Arrêt 10-TaTa’’ et le TF 7530 sont à l'origine de ses problèmes. Ce qui est totalement faux. Qu'il cherche ailleurs l'origine de ses problèmes qui perdurent depuis la gestion de l'ex directeur régional, Cheikh Thiam », a fait remarquer Mansour Ndiaye, porte-parole des victimes.





Les habitants avancent avoir acquis des terrains devenus, aujourd'hui ‘’des maisons à 75%, suite aux morcellements des champs hérités de leurs grands-parents et du TF 7530 ». Mansour Ndiaye et ses camarades ont révélé « qu’ils avaient déjà gagné devant les tribunaux. La Sn-Hlm a été déboutée et un pourvoi de non cassation rendu sous le numéro 00 00 93/CS/GC/SP du 01/12/2020 », précise le collectif des victimes.





Si l’on se fie à ces dernières, l'acte administratif datant de 1958 qui leur a valu des satisfactions est devenu TF 7530. « Le droit réel est sorti mais les problèmes demeurent, car la Sn Hlm a un seul objectif, démolir nos maisons et nos quartiers qui sont à 75% habités, assainis avec un raccordement au réseau d’électricité par la Senelec et en eau potable par la Sen'Eau », préviennent les habitants des quartiers précités.





Ces victimes de Silmang, Keur Massamba Guèye Peulh, Cité Diamalaye, Keur Dago et «Arrêt 10-TaTa», avancent qu’en ‘’ guise de dernier recours ou de dilatoire et après avoir perdu en référé, Monsieur Ibrahima Diop a attaqué au Tribunal régional de Grande Instance de Thiès, le titre foncier TF 7530 pour son annulation, en vain, car il sera débouté par le Tribunal en son jugement No 412/2021 du RG n° 74 | JGT du 02/03/2023 ».





Les habitants estiment qu’ils ne sont pas des hors-la-loi. « Malgré notre esprit républicain et notre sens de citoyenneté très élevé, Monsieur Ibrahima Diop persiste dans ses agissements ».