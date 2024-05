Trafic de «kush» à Dakar : deux arrestations entre Colobane et Médina

Le «kush» se propage à Dakar. Selon L’Observateur, deux individus ont été interpellés pour trafic de cette nouvelle drogue qui fait des ravages en Sierra Leone, Guinée et Libéria.



Le premier, I. Diallo, ressortissant guinéen, est tombé le 19 avril dernier entre les mailles des filets du commissariat d’arrondissement des HLM, en détention de 24 sachets de «kush» souligne la source.



Celle-ci indique que son arrestation fait suite à l’exploitation d’un renseignement faisant état d’un trafic de drogue dans le secteur : Les hommes du commissaire Ndao embusqués au niveau du rond point de Colobane aperçoivent quatre individus en face de la station service Elton. Les trois réussirent à prendre la fuite. Ce n’est pas le cas de I. Diallo, cueilli au moment où il tentait d’arrêter un taxi.



Déféré au terme de sa garde à vue, le mis en cause a été placé sous mandat de dépôt pour trafic et usage de drogue malgré des dénégations.



Le second trafiquant, poursuit le quotidien d’information, a été envoyé en prison lundi dernier. Il s’agit d’un esthéticien d’origine sierra-léonaise du nom de I. Bangoura, 28 ans, domicilié à la Médina. Il a été arrêté dimanche, lors d’une patrouille de la police locale. Il détenait par dévers lui quatre képas de «kush».