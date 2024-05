Basket- Bal 2024: Rudes duels au menu de la 3e journée de la conférence Sahara pour le fauteuil de leader

Ils ont des fortunes diverses lors des deux premières journées de la conférence Sahara de la Basketball Africa League (Bal) saison 4, qui se tient à Dakar. Rivers Hoopers, As Douanes, Armée patriotique rwandaise (Arp) et Us Monastir devront batailler ferme lors leur troisième sortie pour un meilleur positionnement dans la course pour la qualification aux Playoffs (Final 8).













Ce mardi à Dakar Arena, Rivers Hoopers du Nigeria affronte, à 16 heures, l’Us Monastir de la Tunisie, tandis que l’As Douanes croise, à 19 heures, l’Apr du Rwanda.













Vainqueur de l’As Douanes et de l’Apr, le club nigérian, qui occupe actuellement la première place avec 4 points + 13, va tenter de continuer sur sa dynamique de victoire pour rester en tête du classement et se rapprocher de la qualification pour les Playoffs. Mais son adversaire, Us Monastir (4e, 2 points-22), qui peine à s’affirmer dans ce tournoi, voudra rectifier ses erreurs et se relancer après deux défaites d’affilée concédées face à Apr et l’As Douanes.













Les Gabelous, qui occupent actuellement la deuxième place de la conférence avec 3 points +8 peuvent s’installer à la première place en cas de succès devant l’Apr et d’une défaite de Rivers Hoopers devant Us Monastir. Le club sénégalais avait perdu son premier match devant les Nigérians avant de revoir sa copie, hier, face aux Tunisiens.