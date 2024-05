Combat contre Balla Gaye 2 : Tapha Tine fait sensation sur les réseaux sociaux (photos)

Le 21 juillet prochain, Tapha Tine croisera Balla Gaye 2 à l'Arène Nationale. Ce 5 mai, lors du combat entre Eumeu Séne et Sa Thiès, les deux lutteurs faisaient leur face-à-face devant les acteurs de la lutte et les téléspectateurs sénégalais.







Lors de ce face-à-face, Tapha Tine a fait sensation sur les réseaux sociaux. En effet, une photo du leader de l'écurie Baol Mbollo est devenue virale. Sur celle-ci, le lutteur apparaît largement plus imposant que son adversaire Balla Gaye 2.





Et il n'en fallait pas plus pour que l'image fasse le tour de la toile, avec une once d'ironie.









Tapha Tine comme soy modifié joueur pes2013 si play2 ???????? pic.twitter.com/IWVXlnEUVF — Zozéman23 ???????????? (@DiboIcardi) May 5, 2024

Esk Tapha Tine mi béneu nitt kassé le ???????????? pic.twitter.com/ma3555COXL — Zozéman23 ???????????? (@DiboIcardi) May 5, 2024

Tapha Tine ???? Balla Gaye jour du combat

Balla Gaye : pic.twitter.com/Im3KpomRuy — ???????????????????? ???????????????????? ? ???? (@sidyarayan) May 5, 2024

Les féministes devront réclamer Justice pour la Femme de Tapha Tine ???? pic.twitter.com/x6TadyXvov — Mamadou Ndiaye (@Junior_Ndiaye4) May 6, 2024

Balla Gaye quand il va voir Tapha Tine se déshabiller le jour du combat pic.twitter.com/7L71q7gVKR — Imperator???????? (@Elh_Momar) May 5, 2024

Tapha Tine comme armoire 6 battants. pic.twitter.com/Nw3OYkod4s — ???????? ???????? (@ecris_le_tien) May 5, 2024