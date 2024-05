JO Paris 2024 : «Nous ne verrons pas Zinedine Zidane», le champion du monde 98 ne portera pas la flamme à Marseille

Ce mercredi, la flamme olympique arrive en France et à Marseille à bord du Belem. Annoncé pour la porter, Zinédine Zidane ne sera «certainement pas» aperçu, a annoncé l’adjointe au maire de Marseille ce mardi.







Invitée ce mardi matin sur RMC, la maire-adjointe de Marseille, Samia Ghali, a annoncé que Zinédine Zidane n’était pas dans la liste pour porter la flamme olympique ce mercredi après son arrivée à bord du Belem. «Non, on ne verra certainement pas Zinedine Zidane, a-t-elle confié avant de dévoiler les personnalités présentes. En même temps, vous aurez d'autres champions marseillais qui ont fait briller Marseille, comme Didier Drogba , que les Marseillais adorent et moi aussi. Jean-Pierre Papin, Basile Boli, Louisa Necib, on a aussi Colette, la doyenne des supporteurs de l'OM. Il y a des personnages.»

Depuis dimanche soir, une liste avait été dévoilée. Or elle était incomplète, ce qui a laissé place à de nombreuses suppositions. Dans cette dernière, figuraient les noms de Jean-Pierre papin, Basile Boli ou encore Didier Drogba du côté du football. À cela s’ajoutaient les basketteurs Tony Parker et Nando de Colo ainsi que le nageur Frédéric Bousquet. Soprano, Redouane Bougheraba ou encore Camille Combal, complétaient cette liste.





La passation de la flamme