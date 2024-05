Préparation des JO Paris 2024 : chaque athlète sénégalais a reçu un chèque de…

En marge de son Assemblée générale, tenue samedi dernier, le Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS) a remis à chacun des athlètes déjà qualifiés pour les JO Paris et pour les JO paralympiques de la même année un chèque de 3000 euros (environ 2 millions de francs CFA). Vox Populi, qui donne l’information, renseigne que ce montant représente la bourse trimestrielle CAP 2024.



Sept athlètes sont concernés. Il s’agit de Combé Seck et Yves Bourhis (canoë), Mbagnick Ndiaye (judo), Bocar Diop (teakwondo), Louis-François Mendy (athlétisme), Ndèye Bineta Ndiongue (escrime) et Idrissa Keïta (para taekwondo), le seul Sénégalais pour l’instant qualifié pour les JO paralympiques 2024.



Les JO Paris 2024 auront lieu du 26 juillet au 11 août. Les paralympiques du 28 août au 8 septembre.