Sa Thiès sur Eumeu Sène : "Je connais mes qualités et je vais diriger ce combat"





Eumeu Sène et Sa Thiès vont s’opposer le 5 mai prochain à l'Arène nationale de Pikine. En conférences de presse hier, Sa Thiès est largement revenu sur ce combat. Le fils de Double Less compte attaquer et diriger les débats. Le frère de Balla Gaye 2 se dit très concentré sur son adversaire.





« J'ai reçu beaucoup de propositions pour d’autres combats, mais j'ai pris la décision de me concentrer sur Eumeu Sène. Après cette rencontre, je saurais quoi faire. Actuellement, Eumeu Sène est mon seul objectif ».