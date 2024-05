Conférence sur les Technologies spatiales en Eurasie centrale : Le Sénégal à l’honneur

Seul pays africain invité à la Conférence de haut niveau sur les Technologies spatiales en Eurasie centrale, STC 2024, le Sénégal était représenté par une délégation de l’Agence sénégalaise d’études spatiales (ASES) conduite par son Directeur général, Monsieur Maram KAIRE, sur invitation de Monsieur Yusuf KIRAÇ, Président de l’Agence spatiale turque.



Cette invitation de l’ASES, pour porter la voix de l’Afrique durant cet événement international, fait suite à la mission de travail que le Directeur général Maram KAIRE et ses collaborateurs avaient effectué à ANKARA (Turquie) du 13 au 15 décembre 2023.



Dans son intervention, en qualité de panéliste, à la session sur le thème : « l'avenir du secteur spatial mondial et la coordination des activités spatiales internationales », le Directeur général Maram KAIRE a présenté la Vision et la feuille de route de l’ASES.



Ont, entre autres, participé à ce panel de haut niveau le représentant de l’Union internationale des Télécommunications, les responsables des Agences spatiales de la Turquie, du Bahreïn, et le représentant du Conseil de la recherche scientifique et technologique de Turquie (TÜB?TAK).



En marge de la conférence, l’ASES et l’Agence spatiale turque ont signé un important Mémorandum d’Entente, en présence du Vice-ministre de l’industrie et des technologies de la République de Türkiye et de Son Excellence Monsieur Cheikh DIALLO, Ministre conseiller à l’Ambassade du Sénégal en Turquie.



Dans son intervention, le Vice-ministre a exprimé tout l’intérêt et la disponibilité de la République de Türkiye d’accompagner l’ASES pour la réalisation de sa feuille de route et la mise en œuvre rapide des axes de coopération convenus avec l’Agence spatiale turque. Il a également fortement salué la proposition du Directeur général de l’ASES d’accueillir à Dakar et pour la première fois en terre africaine, l’édition du TECHNOFEST 2025 – 2026, organisée chaque année à Ankara par la République de Türkiye.



La signature de cet Accord permet de mettre en place un cadre de partenariat qui vient renforcer la coopération bilatérale entre nos pays dans le domaine spatial, à travers notamment :



- l’utilisation des satellites ;



- ?le développement de capacités locales et la formation ;



- ?l’image processing ;



- ?la réalisation d’infrastructures spatiales ;



- ?le transfert de technologies ;



- ?la mise en place de plateformes, d’applications et de services dans le domaine du spatial ;



- ?la facilitation du traitement et de l'exploration des images/données des satellites de télédétection ;



- ?l’échange d’informations sur les nouvelles technologies et infrastructures pour les vols suborbitaux et les systèmes de lancement ;



- ?l’échange de données sur la météorologie spatiale et la facilitation d’études bilatérales sur les sciences de l'espace et l'astronomie, etc..:



Par ailleurs le Directeur général de l’ASES a tenu une séance de travail avec, notamment, le Président de l’Agence spatiale des Émirats Arabes unis, qui a spontanément exprimé son souhait de signer un Accord de partenariat avec l’ASES, pour l’accompagner dans la mise en œuvre de ses ambitieux projets. De même, les séances de travail avec les hauts responsables des Agences spatiales du Japon et de Singapour ont également permis d’identifier des axes de coopération mutuellement bénéfiques.



Le Directeur général de l’ASES et sa délégation ont également rendu une visite de courtoisie à Son Excellence Monsieur Cheikh GUEYE, Ambassadeur de la République du Sénégal en Türkiye, pour lui rendre compte des principales conclusions de la Conférence et solliciter son appui pour le suivi et la mise en œuvre efficace des différentes actions prévues dans le cadre de l’Accord signé avec l’Agence spatiale turque.