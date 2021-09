Exclusif ! Magal et Khawaré : Ngoye Fall et Askia Touré se prononcent

Ngoye Fall Toure, épouse de Askia Toure

Le couple fait le buzz depuis le Magal. Il s'agit du ministre conseiller Askia Touré et de son épouse Ngoye Fall. Leur célébration hors du commun de cet événement religieux, a fait couler beaucoup d'encre et de salive. A cause surtout des imposants bijoux portés par la dame.





Pour Ngoye Fall, "ce n'est rien d'extraordinaire, car pour le Magal, j'ai juste apporté 12 kilogrammes d'or ; chaque tenue avec sa parure".