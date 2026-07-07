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Afrique

Guinée-Bissau : Un référendum constitutionnel convoqué le 30 août 2026

Auteur: Max Euclide KANFANY

il y a 23 heures 1688 Lectures 0 Commentaires | English
Guinée-Bissau : Un référendum constitutionnel convoqué le 30 août 2026

Guinée-Bissau : Un référendum constitutionnel convoqué le 30 août 2026

Le président de transition de la Guinée-Bissau a annoncé, par décret n°19/2026, la tenue d’un référendum national le 30 août 2026. Les citoyens seront appelés à se prononcer sur l’entrée en vigueur de la nouvelle Constitution de la République, adoptée par le Conseil national de transition.

Selon le texte officiel, la décision s’appuie sur la Charte de transition politique (article 4, point r, et article 5, paragraphe 3) ainsi que sur la loi n°12/2026 du 16 juin, notamment ses articles 11, 30 et 31.

La question soumise aux électeurs sera claire et directe : « Êtes-vous d’accord avec l’entrée en vigueur de la nouvelle Constitution de la République approuvée par le Conseil national de transition ? »

Le scrutin se déroulera au suffrage universel direct, secret et personnel, chaque citoyen devant choisir entre les options OUI ou NON.

Le décret précise que la Cour suprême de justice a rendu un avis favorable à la tenue de cette consultation populaire, confirmant la conformité du processus aux dispositions légales. Les procédures prévues aux articles 29 et 30 de la loi n°12/2026 ont été respectées, garantissant la légalité du référendum.

Cette consultation, organisée sur l’ensemble du territoire national, marque une étape décisive dans le processus de transition politique engagé par la junte au pouvoir. Elle vise à doter le pays d’un nouveau cadre constitutionnel, censé renforcer la légitimité des institutions et ouvrir la voie à une stabilité durable.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Le président de transition de la Guinée-Bissau a convoqué un référendum constitutionnel le 30 août 2026 par décret. - Les électeurs devront répondre par OUI ou NON à l’entrée en vigueur de la nouvelle Constitution adoptée par le Conseil national de transition. - La Cour suprême de justice a rendu un avis favorable, confirmant la conformité légale du processus référendaire.
Auteur: Max Euclide KANFANY
Publié le: Mardi 07 Juillet 2026
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