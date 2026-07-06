Justice

Auteur: Senewebnews-RP

il y a 2 jours

Affaire Pape Cheikh Diallo : journée décisive pour l’animateur

Les auditions au fond dans l’affaire Pape Cheikh Diallo se poursuivent. Après l’animateur et une partie de ses co-inculpés, entendus vendredi comme l’a révélé Seneweb, c’est au tour du banquier Doudou Lamine Dieng d’être auditionné par le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Pikine/Guédiawaye. Le rendez-vous est fixé ce lundi, selon Les Échos.

Le journal rappelle que Dieng est la première personne arrêtée dans le cadre de cette enquête lancée par la brigade de recherches de la gendarmerie de Keur Massar. «L’exploitation de son téléphone portable avait permis aux enquêteurs d’élargir leurs investigations, rembobine le quotidien d’information. Dans sa chute, le banquier avait emporté Pape Cheikh Diallo et le chanteur Djiby Dramé. Tous ont été par la suite placés sous mandat de dépôt à la suite de leur inculpation pour des faits d’association de malfaiteurs, d’actes contre-nature, de transmission volontaire du VIH/Sida et de blanchiment de capitaux.»

L’audition de Doudou Lamine Dieng s’annonce décisive pour la défense de Pape Cheikh Diallo. Face aux gendarmes, le banquier avait désigné l’animateur parmi ses amants tandis que ce dernier a nié les accusations devant le magistrat instructeur.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - L'audition du banquier Doudou Lamine Dieng est prévue ce lundi par le juge d'instruction de Pikine/Guédiawaye. - Dieng a été la première personne arrêtée dans l'enquête, et son téléphone a permis d'élargir les investigations à Pape Cheikh Diallo et Djiby Dramé. - L'audition est décisive car Dieng a désigné Diallo comme amant devant les gendarmes, tandis que l'animateur nie les accusations.