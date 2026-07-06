News Feed
Calendar icon
Wednesday 08 July, 2026
Weather icon
á Dakar
Rounded video image Seneweb TV
YouTube banner imge
Close icon
Se connecter
Justice

Affaire Pape Cheikh Diallo : journée décisive pour l’animateur

Auteur: Senewebnews-RP

il y a 2 jours 4963 Lectures 13 Commentaires | English
Affaire Pape Cheikh Diallo : journée décisive pour l’animateur

Affaire Pape Cheikh Diallo : journée décisive pour l’animateur

 

Les auditions au fond dans l’affaire Pape Cheikh Diallo se poursuivent. Après l’animateur et une partie de ses co-inculpés, entendus vendredi comme l’a révélé Seneweb, c’est au tour du banquier Doudou Lamine Dieng d’être auditionné par le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Pikine/Guédiawaye. Le rendez-vous est fixé ce lundi, selon Les Échos.

Le journal rappelle que Dieng est la première personne arrêtée dans le cadre de cette enquête lancée par la brigade de recherches de la gendarmerie de Keur Massar. «L’exploitation de son téléphone portable avait permis aux enquêteurs d’élargir leurs investigations, rembobine le quotidien d’information. Dans sa chute, le banquier avait emporté Pape Cheikh Diallo et le chanteur Djiby Dramé. Tous ont été par la suite placés sous mandat de dépôt à la suite de leur inculpation pour des faits d’association de malfaiteurs, d’actes contre-nature, de transmission volontaire du VIH/Sida et de blanchiment de capitaux.»

L’audition de Doudou Lamine Dieng s’annonce décisive pour la défense de Pape Cheikh Diallo. Face aux gendarmes, le banquier avait désigné l’animateur parmi ses amants tandis que ce dernier a nié les accusations devant le magistrat instructeur.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- L'audition du banquier Doudou Lamine Dieng est prévue ce lundi par le juge d'instruction de Pikine/Guédiawaye. - Dieng a été la première personne arrêtée dans l'enquête, et son téléphone a permis d'élargir les investigations à Pape Cheikh Diallo et Djiby Dramé. - L'audition est décisive car Dieng a désigné Diallo comme amant devant les gendarmes, tandis que l'animateur nie les accusations.
Auteur: Senewebnews-RP
Publié le: Lundi 06 Juillet 2026
Tags

Articles connexes

Commentaires (13)

Trier par :
Seuls les membres inscrits ayant reçu des 👍 apparaissent dans ce classement. Se connecter pour y figurer
  • image
    Stop folie ⭐ Top commentaire il y a 2 jours
    Il n'a violé personne ! Il fait ce qu'il veut de son corps. Ça le regarde. Laissez-le !! C'est quoi ce pays.
  • image
    Lamine il y a 2 jours
    Je suis d'accord cette affaire c'est n'importe quoi !
  • image
    prudence il y a 2 jours
    attention, je suis d'accord pour le libérer si c'est juste un homosexuel sans flagrant délit mais dans cette affaire d'autres méfaits lui sont reprochés.
  • image
    Diop diop il y a 2 jours
    @prudence  À part « homosexuel » li thi dess lepp ayy tapalé leu pour les mettre sous mandat de dépôt .
  • image
    amana il y a 2 jours
    why are you gay
  • image
    SCIENCE il y a 2 jours
    @amana  First , That's what gay people ask them selves all the time . Second for me it's the combination between neutral genetics and gay environnement('sexual abuse at a younger age or feminin environnement)
  • image
    Pffff il y a 2 jours
    Police, justice monopolisées pour des affaires d'homosexualité sans budget supplémentaire pendant que les vrais problèmes échappent à la justice et que le citoyen subit une vraie insécurité et des vraies incivilités.
  • image
    Nianthio il y a 2 jours
    Quand il ya eu cette affaire de viol en 2021,vous racontiez la même chose. Donc que préparez vous? Suite de l affaire ndiaga l ami de l autre, du chanteur ?
  • image
    Anonyme il y a 1 jour
    Laissez les adultes faire ce qu'ils veulent de leur corps. Il faut réprimer la pédophilie et les pédophiles peuvent mourir en prison. Plus personne ne parle du toubab qui été interpellé. La justice doit s'occuper de son cas, pas d'adultes consentants qui mènent une vie de débauche.

Participer à la Discussion

Règles de la communauté
  • Soyez courtois. Pas de messages agressifs ou insultants.
  • Pas de messages inutiles, répétitifs ou hors-sujet.
  • Pas d'attaques personnelles. Critiquez les idées, pas les personnes.
  • Contenu diffamatoire, vulgaire, violent ou sexuel interdit.
  • Pas de publicité ni de messages entièrement en MAJUSCULES.

💡 Astuce : Utilisez des emojis depuis votre téléphone ou le module emoji ci-dessous. Cliquez sur GIF pour ajouter un GIF animé. Collez un lien X/Twitter, TikTok ou Instagram pour l'afficher automatiquement.

Emoji

Les plus lus

  1. Post image
    1
    Révision Constitutionnelle : Le Chef De L'État Saisit Les 7 Sages Pour Faire Annuler Le Vote De L'assemblée Nationale
    Politique il y a 20 heures
  2. Post image
    2
    Plainte D’un Ancien Lion : Amara Traoré Arrêté
    Justice il y a 5 heures
  3. Post image
    3
    Révision Constitutionnelle : La Riposte De Pastef Suite Au Recours De Diomaye Faye
    Politique il y a 11 heures
  4. Post image
    4
    Pape Guèye Sort Encore Du Silence : « Chaque Décision Que J’ai Pu Prendre Récemment… »
    Sport il y a 17 heures
  5. Post image
    5
    Vente De Cartes De Membre De Pastef Interrompue Par Les Forces De L’ordre à Fann-point E : Le Clpc Crie à « L’entrave »
    Politique il y a 22 heures
  6. Post image
    6
    Mondial 2026 : Hossam Hassan Crie Au Scandale Après Égypte-argentine
    Sport il y a 15 heures
  7. Post image
    7
    Assemblée Nationale : Les Suppléants De Ousmane Sonko Et Amadou Bâ Repartent Avec De Gros Avantages
    Politique il y a 3 heures
  8. Post image
    8
    Boycott : Pape Guèye Dans Le Collimateur De La Fsf
    Sport il y a 5 heures
  9. Post image
    9
    Révision Constitutionnelle : Pourquoi Le Vote De L’assemblée Nationale Pourrait être Annulé
    Justice il y a 2 heures
  10. Post image
    10
    Scandale à Rufisque : Un Professeur De Maths Embrasse Une élève De 15 Ans En Pleine Salle De Classe
    Societe il y a 12 heures

NÉCROLOGIE

Mohamed Rachid Ndiaye
Avis de DécèsMohamed Rachid NdiayeDate de Deces: 03 juin, 2026🤲 4 prières · 💬 7 condoléances🕊️ Présenter mes condoléances

Articles Tendances