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La fille de 15 ans et le marabout : «Il m’a violée sept fois»

Auteur: Senewebnews-RP

il y a 2 jours 11155 Lectures 12 Commentaires | English
La fille de 15 ans et le marabout : «Il m’a violée sept fois»

La fille de 15 ans et le marabout : «Il m’a violée sept fois»

C'est en novembre 2024 que l'affaire a éclaté à Touba, lorsqu'une enseignante veuve a confié sa fille de 15 ans à S. S. Guèye pour soigner ses cauchemars après le décès de son père contre une somme de 50 000 FCFA. Aujourd'hui, d'après le récit détaillé par L’Observateur, le procès de ce marabout et guérisseur de 32 ans, poursuivi pour viol et pédophilie, a été renvoyé au 28 juillet prochain par la Chambre criminelle de Diourbel. Ce renvoi brutal a été ordonné à la suite d'un échange particulièrement houleux entre le juge et l'avocat de la défense, Me Cheikh Ngom, à qui la parole a finalement été retirée.

À la barre, la jeune victime, élève au primaire, a retracé les péripéties de son calvaire dans les moindres détails. Elle a révélé avoir d'abord résisté aux avances pressantes du guérisseur : « Il me faisait des avances, je les refusais toutes ». Cependant, elle explique être tombée sous son emprise après un traitement mystique : « Depuis le jour où je me suis baignée avec sa potion, je me rendais chez lui pour accepter les rapports sexuels qu'il m'imposait. Il m'a violée au total sept fois ». L'adolescente a ajouté que lors de la deuxième agression, elle avait « beaucoup saigné », précisant avoir caché la situation à sa mère par pure terreur avant de se confier à sa tante. Un certificat médical attestant des déchirures et de la perte de l'hymen est venu appuyer ses dires.

Face à ces accusations accablantes, l'accusé s'est défendu en criant au complot familial : « Toute cette cabale a été orchestrée contre moi par S. Diop ». S'il a nié catégoriquement le viol, il a tout de même avoué une forte attirance pour la mineure, déclarant au tribunal qu'il nourrissait des sentiments pour elle dès le premier jour et qu'il souhaitait l'épouser. Pour justifier tout contact physique, il a confessé : « Je ne l'ai embrassée qu'une seule fois, alors que nous faisions un selfie. J'ignore où et comment elle a perdu sa virginité, mais je ne suis pas coupable ». 

Une ligne de défense immédiatement pilonnée par le procureur, qui a confronté le prévenu à ses propres aveux d'enquête préliminaire, où il déclarait avoir bel et bien couché avec la gamine en prétendant qu'elle n'était déjà plus vierge lors de leur premier rapport. Ce scandale secoue à nouveau la région, quelques semaines après la condamnation d'un maître coranique à 20 ans de prison pour des abus sur 28 mineures, glisse la même source. 

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Une enseignante a confié sa fille de 15 ans à un marabout pour soigner ses cauchemars, contre 50 000 FCFA, en novembre 2024 à Touba. - La victime a déclaré avoir été violée sept fois après un bain mystique, avec un certificat médical attestant de déchirures et de la perte de l'hymen. - Le procès du marabout de 32 ans, accusé de viol et pédophilie, a été renvoyé au 28 juillet après un échange houleux entre le juge et l'avocat de la défense.
Auteur: Senewebnews-RP
Publié le: Lundi 06 Juillet 2026
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Commentaires (12)

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    Cherchons des solutions ⭐ Top commentaire il y a 2 jours
    Ce n'est pas que chez les musulmans, des leaders religieux du monde entier (y compris chrétiens, juifs, bouddhistes) ont des problèmes avec les abus sexuels. Il faudrait que des chercheurs travaillent là dessus pour comprendre le mécanisme mieux protéger la société, mieux les aider à ne pas passer à l'acte que qu'il y ait moins de souffrance.
  • image
    Togne il y a 2 jours
    Le viol est très répandu dans un pays rempli d'hypocrites et de faux types
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    constat il y a 2 jours
    le principal element du retard de l'Afrique reside dans la croyances aux fétiches et aux kheureums aux guissané kat et autres galathie
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    Affreux jojo il y a 2 jours
    Beau pays je vais venir m installer
  • image
    KALKULART il y a 2 jours
    Tout bas Tout haut Tout prêt Tout près Tout jour
  • image
    Anonyme il y a 2 jours
    En recherchant de satisfaire leur seul élan bestial de plaisir charnelle, certaines personnes majeures prédatrice ne peuvent-elles pas se retenir par la raison et le bon sens et réaliser par discernement que c’est toute une vie entière qu’elles sont ainsi en train de briser à jamais? N’est-ce pas l’esprit qui commande la matière? Sinon l’homme serait semblable à une simple bête et réduite ѭ ce niveau. Il conviendrait des sanctions exemplaires contre ces prédateurs. Véritables dangers sociaux toujours récidivistes à vie. C’est la perpétuité qui conviendrait comme sentence.

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