Guinée : Arrestation musclée de 3 opposants

Arrestation musclée de trois opposants en Guinée

Un opposant et deux activistes ont été arrêtés de manière musclée, en Guinée, hier après-midi par la police. Il s’agit de Oumar Sylla alias Foniké Mengué, Djanii Alpha et Billo Bah. Ils ont été alpagués pendant qu’ils animaient une conférence de presse. Plus tôt le matin, selon Guinéenews, le procureur Charles Wright avait déclaré dans une radio que la justice est à leurs trousses pour des propos injurieux et tentative de jeter le discrédit sur la justice.





Dans un communiqué, le Fndc soutient que « Mamadou Billo BAH et Alpha Midiaou BAH alias DJANII Alpha ont été sévèrement bastonnés » et Foniké Menguè, « trimballé à même le sol par l’escadron du sale boulot avec des injures tout en crachant sur son visage ».





L’opposant Cellou Dalein Diallo, hors du pays, se dit « choqué et indigné par la barbarie qui a caractérisé l’arrestation, injuste et illégale ».





Ce mercredi matin, le procureur Charles Wright est monté au front à travers un communiqué. « C’est suite au refus d’obtempérer que les agents dépositaires de la force publique ont fait usage de la force pour contraindre les personnes mises en cause de monter dans leur véhicule portant l’insigne de la police nationale», déclare-t-il.





Le maître des poursuites ajoute que la conférence de presse d’hier était un coup de communication préparé par ces opposants et activistes pour les médias à « des fins de publicité de nature à jeter du discrédit sur les agents des forces de défense, de sécurité et des poursuites judiciaires ».