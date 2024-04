Sommet de la Jeunesse des Nations Unies : Le plaidoyer de Sadio Mané pour l’Afrique

Ce mercredi 17 avril 2024, l'international sénégalais de football, Sadio Mané, sociétaire d'Al Nassr FC en Arabie saoudite, a pris la parole lors du Sommet de la Jeunesse des Nations Unies/Session Afrique, en visioconférence. Le thème central de cette session était « Les jeunes façonnent des solutions durables et innovantes ».





« Je voudrais féliciter le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, pour avoir convoqué le Forum des jeunes du Conseil économique et social des Nations Unies 2024 et le bureau du conseiller spécial des Nations Unies pour l'Afrique, pour avoir organisé la session Afrique du Forum des jeunes du Conseil économique et social des Nations Unies », a-t-il déclaré à l'entame de son intervention.





L'un des points majeurs de son discours a été l'importance de l'intelligence artificielle pour accélérer la réalisation des objectifs de développement durable en Afrique. « L'intelligence artificielle pour accélérer la réalisation des objectifs de développement durable en Afrique est un sujet extrêmement actuel », a-t-il affirmé.





Il a également insisté sur la nécessité d'une éducation de qualité et de l'accès à Internet pour tous : « Il est alarmant de constater que 44 % des 244 millions de personnes non scolarisées vivent en Afrique ; 90 % de ceux qui peuvent aller à l’école n’ont pas accès à Internet. Ces chiffres sont inacceptables. »





Avec une population de plus de 200 millions de jeunes âgés de 15 à 24 ans, l'Afrique est confrontée à des défis croissants en termes de nourriture, d'eau, de services sociaux et d'emplois. « En 2050, la population africaine devrait atteindre 2,5 milliards. Cela suggère clairement une augmentation importante des défis en termes de nourriture suffisante, d’eau potable et d’assainissement, de services sociaux, mais aussi d’augmentation de la demande d’emploi », a-t-il ajouté.





Toutefois, il voit également cette jeunesse comme une opportunité pour les progrès en sciences, en technologies et en innovations, notamment grâce aux technologies de l'intelligence artificielle.





Pour soutenir ces efforts, le footballeur a annoncé des initiatives concrètes : « À cet égard, je suis très heureux d'annoncer l'achèvement d'une école du primaire au lycée que j'ai construit avec mes fonds personnels dans mon pays le Sénégal en réponse à l'objectif de développement durable IV des Nations Unies (Éducation de qualité) dans la recherche de la qualité. L’éducation en Afrique et dans le monde. »





Il a également parlé de ses efforts pour dans l’amélioration des conditions de vie et d’interconnectivité : « J'ai également investi dans les infrastructures pour connecter 16 villages au Sénégal afin de leur permettre d'avoir accès aux routes, aux marchés, à l'eau et à l'électricité, entre autres, tout en créant des opportunités d'emplois indispensables pour les jeunes. »





La santé a été un autre sujet majeur de son discours, surtout à la lumière de la pandémie de Covid-19 : « Nous vivons, en effet, des temps difficiles. Le Covid-19 a mis à nu la vérité que tous les personnels médicaux en Afrique connaissaient, que les systèmes de santé africains sont faibles, que les infrastructures de santé sont défaillantes et délabrées, que les ressources humaines et financières sont limitées ainsi que la fragilité des économies africaines. »