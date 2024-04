Attribution des bourses d’études : La promesse du ministre Abdourahmane Diouf aux étudiants sénégalais

En visite, ce mardi soir, dans les locaux de la Direction des bourses pour une prise de contact, le nouveau ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Abdourahmane Diouf, a assuré qu’il accorde une importance particulière à la question relative à l’attribution des bourses d’études, non sans indiquer qu’il travaillera pour trouver des réponses à la question de leur paiement aux ayants droit.







« Mon département et la Direction des bourses sont totalement dévoués à cette cause, parce que conscients des problèmes soulevés au niveau des bourses d’étudiants, et nous pensons avoir les réponses très bientôt », fait-il savoir.





Selon lui, c’est difficile en ce moment de dire qu’on a la solution. « Mais on est en train d’écouter les acteurs, notamment les recteurs, les enseignants », a ajouté M. Diouf. Il précise, tout de même, que la question des bourses aura « une importance particulière » dans la gestion du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.





«Les étudiants peuvent revendiquer leurs bourses de façon légitime, mais nous savons tous qu’il y a des goulots d’étranglement qui font qu’il y a des retards », a notamment assuré Abdourahmane Diouf, qui est convaincu que le réajustement de l’année académique, -qui connaît des chevauchements depuis quelques années, devrait permettre de régler un peu le retard des bourses des étudiants.