Champ gazier GTA : la filiale d’une multinationale française fait l’objet d’un redressement fiscal, un gros montant attendu

Selon Libération, un redressement a été notifié à la filiale de la multinationale française, Eiffage génie civil marine Sénégal, dans le cadre du projet Grand Tortue/Ahmeyim (GTA), un immense champ gazier dont les réserves sont estimées à 1400 milliards de m3 de gaz, entre le Sénégal et la Mauritanie.



L’unité mixte fiscale et douanière mise en place par les deux pays réclame, « après vérification », plus de 17 milliards F CFA à l’entreprise, « couvrant les années 2019, 2020, 2021 et 2022 », estime la source.



Celle-ci rappelle que Eiffage génie civil, en sa qualité de sous traitant, s’était vu confier, entre autres chantiers, le projet Engineering (Ingénierie, en anglais).



Le montant concerne, détaille le quotidien d’information, l’impôt sur les bénéfices évalué à 15,320 milliards dont 2,164 milliards en 2019, 6,772 milliards en 2020 et 6,320 en 2021. La Retenue à la source (RAS) sur les bénéfices et l’impôt sur les salaires se chiffrent à plus de 2 milliards.



Le mis en cause conteste devant le Tribunal de Dakar, souffle Libération.