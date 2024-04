Choguel Maiga sur les élections au Mali: Même si la junte « présente un poulet comme président, il va passer… »

Le Premier ministre malien Choguel Maiga a fait une sortie médiatique hier mardi 16 avril 2024. Il s’est exprimé sur les sujets brûlants de l’actualité comme la suspension des activités des partis politiques et l’organisation des élections.





En ce qui concerne l’organisation des joutes électorales dans le pays, M. Maiga a clairement fait savoir que les conditions ne sont pas encore réunies. Il est vrai que le Mali a repris le contrôle de son territoire, mais il faut maintenant stabiliser le pays, assure le fidèle lieutenant de la junte malienne.





L’enjeu, c’est de garder la souveraineté du Mali





« Nous allons nous battre jusqu’à ce que la stabilité du Mali atteignent un point de non-retour. Personne ne viendra sous le couvert des élections s’emparer du pouvoir et aller vendre le Mali à l’extérieur. Nous voulons la souveraineté de notre pays et la survie du Mali. Ce qui s’est passé en 2012, où sous le couvert de la démocratie, certains sont allés faire des manifestations pour démobiliser nos militaires, nous ne permettrons (plus cela) » a déclaré Choguel Maiga.





En somme, il faut stabiliser le pays jusqu’à un point assez satisfaisant avant d’organiser les élections, parce qu’en réalité l’enjeu pour la junte n’est pas de gagner le scrutin mais de garder la souveraineté du Mali.





"Le gouvernement actuel , même s'il présente un poulet comme président, il va passer", assure Choguel Maiga. "Mais est-ce que (ce président) va garder l'armée malienne comme tel ou il va la donner aux autres encore", s'interroge le Premier ministre malien.