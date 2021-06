Le gifleur de Macron condamné à…

Jugé en comparution immédiate ce jeudi, l'auteur de la gifle sur Emmanuel Macron, mercredi dans la Drôme, a été condamné à 18 mois de prison, dont 4 mois ferme.





Le parquet avait requis plus tôt dans l'après-midi une condamnation de 18 mois de prison ferme.





Âgé de 28 ans, Damien T., parce que c'est de lui qu'il s'agit, a été présenté ce jeudi matin devant le procureur de la République en vue de sa comparution immédiate cette après-midi, pour "violences sans incapacité sur personne dépositaire de l'autorité publique", a indiqué dans un communiqué le procureur de la République Alex Perrin. Le "gifleur" a reconnu les faits et a demandé à être jugé immédiatement.