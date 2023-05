Contrer les Rumeurs et fausses informations sanitaires dans les médias sociaux : Le Sneips se digitalise

L’approche inclusive et communautaire des mesures de prévention et de lutte contre la Maladie constitue un levier important dans la riposte sanitaire. Seulement face aux rumeurs et fausses informations dans les médias sociaux, l'adhésion des populations reste une équation. « La majeure partie de ces rumeurs circulent dans les plateformes digitales. Elles contribuent à amplifier la peur, la méfiance et le dénie des populations perturbant ainsi leur capacité à faire des choix éclairés pour protéger leur santé et celle de leurs proches », a fait observer le Directeur du Service National de l’Education et d’Information pour la Santé (SNEIPS). Lamine Bara Gaye s'exprimait, lors d’une réunion de la coordination de la commission communication sur les risques et l'engagement communautaire (CREC).





Pour parer cette situation, le Service National de l'Education et de l'Information pour la Santé (SNEIPS) a mis en place en 2019 une cellule de communication digitale. Depuis sa création, cette dernière développe des contenus digitaux pour sensibiliser les usagers d'internet sur les bons comportements à adopter et contribue à la surveillance, la proposition de réponses face aux rumeurs et fausses informations. En somme cette initiative a produit des effets escomptés en matière de présence sur le digital. C’est ainsi, dans le but de renforcer les capacités opérationnelles de la cellule de communication digitale, le projet santé de l'USAID Break Through Action, suite à la demande du SNEIPS a entièrement rénové et équipé la salle dédiée à la communication digitale.





L'Usaid a contribué à hauteur de 15 millions de francs CFA pour le relèvement et l'équipement de l'unité numérique du Sneips à travers son programme de sécurité sanitaire mondiale. L'Usaid a apporté un soutien supplémentaire sous forme de formation technique pour les agents de la structure. La contribution de ce projet est orientée vers la communication sur les risques et l'engagement communautaire. Il s'agit d'agir sur les aspects sociaux, comportementaux qui précèdent et suivent une situation d'urgence sanitaire a expliqué Nora Madrigal, directrice du bureau santé.





Tout le monde connaît l'enjeu du digital dans le monde mais particulièrement dans le secteur de la santé. Dans ce sens, poursuit Nora Madrigal, nous avons enregistré avec satisfaction ce travail. Cet outil va jouer un rôle important dans le dispositif de communication et de digitalisation des activités du ministère de la santé de manière générale.







L’État a consenti des efforts importants dans l'élargissement de l'offre de santé, en termes de recrutement des ressources humaines, dans la dotation avec l'agence de régulation mais également la pharmacie nationale d’approvisionnement. Cela va contrer des Fake news qui posent problème au dispositif de vulgarisation. « Si nous avons cet outil, nous pouvons avoir une présence sur l’internet mais également un dispositif de veille pour le Ministère de la Santé et d'agir en conséquence. Les Fake news vont très vite. Nous avons l'outil qu'il faut pour faire face. Les capacités des agents qui vont travailler dans cette salle vont être renforcées et ils travailleront en parfaite collaboration avec l'autre unité du service qui assure la production », informe le Directeur du Sneips. Pour ce dernier, il s'agit d'être global en termes de communication audiovisuelle. D’ailleurs, il a rappelé qu’ils ont une salle de caméra équipée par contre ils n’ont pas un instrument les supports numériques et toutes leurs productions. « Nous sommes présents pratiquement sur tous les supports aussi bien pour le ministère et en étroite collaboration avec la cellule de communication, la santé digitale. L’État du Sénégal travaille à digitaliser sa santé et nous ne devons pas baisser les bras. Les populations restent sur leur téléphone et toutes les politiques de santé que nous développons doivent être connues » a conclu le Directeur du Sneips.