Journée de la liberté de la Presse : Pastef rend hommage à la presse

Le Secrétaire national à la communication de Pastef rend hommage à la presse nationale et étrangère au Sénégal à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse.





"Nous saluons leur courage et leur professionnalisme. Aux nombreux journalistes blessés, persécutés ou emprisonnés en raison de leur engagement professionnel, nous leur apportons tout notre soutien. Les journalistes, d'ici comme d'ailleurs, font souvent l'objet d'actes d'intimidation ou d'harcèlements du fait qu'ils mènent des enquêtes ou émettent des opinions sur des questions politiques, sociales et économiques", indique un communiqué signé par El Malick Ndiaye, Secrétaire national à la communication de Pastef.





Il rappelle que "tous les moyens de communication, notamment la presse écrite, la radio, la télévision et l'internet, demeurent importants dans l'exercice du droit à la liberté d'expression et d'opinion, un droit fondamental et inaliénable qui contribue à la consolidation de la démocratie et au développement d'une société fondée sur le respect réciproque, le dialogue et la tolérance".





De plus, pour le Secrétaire national à la communication de Pastef, la dissémination des informations, la diffusion des connaissances et la sensibilisation sont des éléments fondamentaux du droit à la liberté d'expression et d'opinion. Tout obstacle à la libre circulation des idées et des opinions entrave la liberté d'expression et ses effets bénéfiques.





Aussi, il rend hommage à tous ces pionniers de la presse sénégalaise qui ne sont plus parmi nous : Sidy Lamine Niass, Babacar Touré, Soro Diop, Ndaté Diop, Mame Less Camara...